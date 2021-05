González-Bueno (Banco Sabadell) sobre el plan estratégico: "Vamos a hacer un banco envidiable"

El plan contempla salidas adicionales en el marco de una reducción de costes de 100 millones

BARCELONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El ceo de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha asegurado que el nuevo plan estratégico 2021-2023 aspira a hacer una transformación ejemplar y que la entidad será muy notable: "Vamos a hacer un banco envidiable".

En un encuentro con periodistas, ha explicado que han querido un plan realista y que posicione al banco para más allá de 2023, fecha en la que prevén unos beneficios de cerca de 700 millones con una rentabilidad sobre capital tangible (ROTE) por encima del 6%.

González-Bueno ha sostenido que el 6% de ROTE planteado al terminar el plan está por encima de expectativas de mercado y que se trata de un objetivo "ambicioso" aunque no sea fácil de conseguir.

Además, ha dicho que no es objetivamente posible alcanzar 'ROTEs' más altos viniendo del 1,25% alcanzado a cierre de marzo y en el plazo planteado, que es de dos años: "En 2024 ó 2025 estaríamos hablando de 'ROTEs' distintos".

SALIDAS ADICIONALES

Para ello, el directivo --que sustituyó en marzo a Jaume Guardiola como primer ejecutivo de la entidad-- ha afirmado que están abocados a buscar la rentabilidad del banco por todas las vías, incluso la de reestructuración de personal, en el marco de la reducción de 100 millones en costes prevista por la entidad a la conclusión del plan.

González-Bueno ha dicho que la reducción de costes es conveniente para que el banco alcance los niveles previstos de rentabilidad, y que esta reducción de costes se empezará a ejecutar "como muy tarde" en la primera parte de 2022.

SUELDOS Y SALIDAS

"En este tiempo se irá perfilando el plan. Evidentemente será considerarán salidas adicionales", ha añadido, después de que la entidad iniciara un plan de reestructuración que supuso 1.800 salidas voluntarias en el primer trimestre.

Sobre los sueldos de los banqueros, González-Bueno ha considerado que no se tienen que relacionar las remuneraciones de los directivos con los procesos de reestructuración, porque "son cosas distintas".

"No es excesivamente acertado relacionar las dos cosas", según él, y ha opinado que los sueldos no se los fijan ellos mismos y que hay pocos mecanismos más supervisados que las remuneraciones de los banqueros.

"NO NECESITAMOS DESPRENDERNOS DE TSB AHORA"

González-Bueno ha insistido en que los únicos negocios irrenunciables del banco son los españoles, porque los demás, como TSB o México, no constituyen el núcleo imprescindible de la configuración del banco, aunque eso no significa que tengan que venderse.

De hecho, ha apuntado que en el corto plazo no tienen previsto vender porque Banco Sabadell no necesita el capital y porque ven que estas divisiones tienen una proyección de mejora clara: "No necesitamos desprendernos de TSB ahora".