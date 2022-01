Gonzàlez-Cambray responde a los sindicatos que se han hecho "12.000 sustituciones efectivas"

LLEIDA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha respondido este jueves a los sindicatos que se han concentrado ante la Conselleria en Barcelona y han cuestionado que se estén cubriendo todas las bajas laborales por Covid-19 "que se han hecho más de 12.000 sustituciones efectivas".

"Cuando tenemos bajas, se hacen nombramientos y al día siguiente se cubren. Cuando no se cubren no es que no hagamos nombramientos, la persona que está en la bolsa de trabajo no está obligada a aceptar ese nombramiento y por lo tanto, va al día siguiente", ha afirmado el conseller este jueves en Lleida, en declaraciones a los medios.

"Las cifras que se están dando sobre la no cobertura de estas bajas no son reales, no se ajustan a lo que está pasando, nosotros podemos dar respuesta a una escuela presencial", ha dicho.

El conseller ha insistido en que "las escuelas, pese a las dificultades, se reorganizan y todos los niños y niñas" tienen un maestro, y todos los jóvenes un profesor.

Josep Gonzàlez-Cambray ha mostrado su agradecimiento a toda la comunidad educativa, a los sanitarios, a los maestros, a las direcciones a las familias y al alumnado "porque saben adaptarse en una escuela que no puede actuar como si no hubiera Covid" y garantiza la presencialidad.