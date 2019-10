González (Pimec) dice que "no tiene sentido" la escalada de no hablar de Sánchez y Torra

Publicado 21/10/2019 12:40:03 CET

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Pimec, Josep González, ha considerado este lunes que "no tiene sentido" la escalada de no hablar en la que han entrado el presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

"Pediría que hablen. No tiene sentido esta escalada de no hablar y de no condenar de la violencia", ha dicho González en declaraciones a los medios al preguntarle sobre si cree que Sánchez y Torra deberían reunirse aprovechando la visita del primero a Barcelona para ver a los policías heridos en los altercados.

"Se tiene que hablar si se tiene mentalidad de Estado para encontrar una solución", ha insistido, y también ha pedido más discreción a los gobernantes.

Ha admitido que ello también lo dificulta la "competición electoral" en la que han entrado los partidos de cara a los comicios del 10 de noviembre, y ha lamentado la imagen internacional que se está dando de Catalunya con los altervados.

González ha hecho estas declaraciones en el Fórum Europa Tribuna Catalunya, tras la conferencia del secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros.