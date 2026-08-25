El Govern acuerda prorrogar el modelo de gobernanza educativa para el curso 2026-2027

El president de la Generalitat, Salvador Illa, preside el primer Consell executiu del Govern tras el período vacacional - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado este martes prorrogar el modelo de gobernanza educativa para el curso escolar 2026-2027, según ha informado en un comunicado tras la reunión del Consell Executiu de este martes.

El modelo establece un sistema compartido entre el Departament d'Educació i Formació Professional y las administraciones locales "para reforzar su corresponsabilidad en la toma de decisiones y en la aplicación de políticas educativas adaptadas a las necesidades de cada territorio".

Según el comunicado, la iniciativa busca mejorar la coordinación entre los diferentes actores y optimizar el uso de los recursos para responder a las necesidades educativas locales, además de mejorar la calidad y la equidad del sistema educativo y favorecer una gestión más eficiente.

El plan también pretende reforzar la relación entre la Generalitat y el mundo local y dotar al sistema de una mayor capacidad para adaptarse a las necesidades cambiantes de los distintos territorios.

Las cinco zonas en las que se implantó inicialmente el modelo son L'Hospitalet de Llobregat, Vic, El Prat de Llobregat (Barcelona), Aran y la zona de Urgell-Tàrrega (Lleida), donde continuará durante el próximo curso escolar 2026-2027.