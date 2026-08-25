El Govern acuerda prorrogar el modelo de gobernanza educativa para el curso 2026-2027

El president de la Generalitat, Salvador Illa, preside el primer Consell executiu del Govern tras el período vacacional
El president de la Generalitat, Salvador Illa, preside el primer Consell executiu del Govern tras el período vacacional - Lorena Sopêna - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 25 agosto 2026 13:38
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BARCELONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado este martes prorrogar el modelo de gobernanza educativa para el curso escolar 2026-2027, según ha informado en un comunicado tras la reunión del Consell Executiu de este martes.

El modelo establece un sistema compartido entre el Departament d'Educació i Formació Professional y las administraciones locales "para reforzar su corresponsabilidad en la toma de decisiones y en la aplicación de políticas educativas adaptadas a las necesidades de cada territorio".

Según el comunicado, la iniciativa busca mejorar la coordinación entre los diferentes actores y optimizar el uso de los recursos para responder a las necesidades educativas locales, además de mejorar la calidad y la equidad del sistema educativo y favorecer una gestión más eficiente.

El plan también pretende reforzar la relación entre la Generalitat y el mundo local y dotar al sistema de una mayor capacidad para adaptarse a las necesidades cambiantes de los distintos territorios.

Las cinco zonas en las que se implantó inicialmente el modelo son L'Hospitalet de Llobregat, Vic, El Prat de Llobregat (Barcelona), Aran y la zona de Urgell-Tàrrega (Lleida), donde continuará durante el próximo curso escolar 2026-2027.

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