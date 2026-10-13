El Govern afirma que habrá retrasos de 15 minutos en trenes Madrid-Barcelona los "próximos días"

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa este martes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha explicado que Renfe ha trasladado que se producirán retrasos de 15 minutos de media en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona en los "próximos días", después de la incidencia este lunes derivada del incendio en la cabina de cola de un AVE en Ricla (Zaragoza).

En rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes, la consellera ha señalado que el ámbito de la alta velocidad no es "responsabilidad directa" del Govern, por lo que pidieron información después del incendio de un tren este lunes, y les han informado de que se producirán estos retrasos porque los trenes deben circular por vía única.

Preguntada sobre la atención a los pasajeros afectados, ha dicho que "seguro que las cosas se pueden hacer mejor", pero que ante un accidente de este tipo la prioridad es comprobar que no hay daños personales, atender a los viajeros del tren accidentado e intentar que la circulación no se vea cortada.

Así, se ha mostrado convencida de que estos hechos podrán servir como "test" para otras ocasiones y ha remarcado que los retrasos en la línea dependerán del tiempo que se requiera para retirar el convoy, y que será Renfe quien traslade esta información, aunque les han informado de que la infraestructura no está dañada.

RODALIES

Sobre la incidencia en las pantallas y sistemas de información de Rodalies registrada este martes ha dicho que se trata de un hecho "puntual" aunque no es la primera vez que pasa, y ha defendido la acción del Govern en cuanto al sistema de información en la red.

Así, ha explicado que el aplicativo que informa de los trenes en tiempo real está "funcionando con normalidad" desde agosto, y ha añadido que se han modificado los horarios de los informadores en las estaciones para que cubran todas las horas de prestación del servicio ferroviario, además de recordar la integración de los centros de control de Renfe y Adif, que se producirá en las próximas semanas.

Acerca del traspaso de Rodalies, concretamente de la línea R1, ha apuntado que mantienen el objetivo de que se pueda cerrar en este mes de octubre.

También se ha referido a la incidencia en el servicio del miércoles pasado después de los efectos de las lluvias, y ha tildado de "sorprendente" el comunicado que emitió el sindicato de maquinistas Semaf que paralizó el servicio a primera hora de la mañana, y ha insistido en que son Adif y Renfe quienes certifican las seguridad de la red.