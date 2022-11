El Govern aprueba un "protocolo de protocolos" para acabar con la violencia institucional contra las mujeres

Obligará a todos los poderes públicos a cumplir unos estándares en protocolos de actuación

La consellera de Igualdad y Feminismos, Tània Verge, ha anunciado este martes la aprobación de un "protocolo de protocolos" para una Intervención con Diligencia Debida en Situaciones de Violencia Machista, que obligará a los poderes públicos a cumplir unos estándares en sus protocolos de actuación y a garantizar que no se produce violencia institucional hacia las supervivientes de violencias machistas, en sus palabras.

En rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha sostenido que este protocolo marco permite establecer una coordinación en Catalunya que asegurará que todas las respuestas que se den vayan alineadas.

El documento se presentó en julio a la comisión para una intervención coordinada contra la violencia machista (CNMV), y desde entonces ha recogido más de 200 aportaciones de expertos, entidades, profesionales del ámbito y partidos políticos que han contribuido a su "mejora técnica y al consenso institucional".

"Este texto corrige una deuda histórica con las mujeres del país", ha reivindicado Verge, que cree que ha habido una falta de liderazgo de la Generalitat a la hora de abordar las violencias machistas.

El objetivo del nuevo protocolo marco es poner fin a la violencia institucional, y para hacerlo proporciona unas bases comunes para la intervención de los poderes públicos en el abordaje de las violencias machistas en Catalunya "a partir de un enfoque feminista".

Así, incorpora el concepto de la diligencia debida, que obliga a las instituciones y a los poderes públicos a intervenir correctamente para garantizar los derechos de las mujeres y su entorno --hijos, familiares y amistades--.

VIOLENCIAS "MUY INSENSIBILIZADAS"

En el nuevo protocolo se incluyen formas de violencias "muy invisibilizadas" como la obstétrica, la digital, la vicaria y la de segundo orden, así como nuevos ámbitos en que se pueden manifestar, como la vida política, institucional y educativa.

Además, fija los estándares que deben cumplir todos los protocolos, instrumentos, circuitos y servicios vinculados al abordaje de las violencias machistas, y comprende así la actualización y revisión de protocolos sectoriales como el de las violencias en el espacio público, en lugares de ocio, en el ámbito educativo y de la atención médica.

También se están elaborando nuevos protocolos en sectores o ámbitos en que no había, conjuntamente con los departamentos responsables, como el protocolo-guía para el sector cultural, universitario, para la atención primaria de los servicios sociales y los destinados a los entes locales y a los partidos.

En estos dos últimos ámbitos, se quiere que el nuevo protocolo cubra, además del personal contratado, a los cargos electos o eventuales y al personal de las empresas contratadas, como los de mantenimiento, limpieza o servicios informáticos".

CASO DALMASES

Al preguntársele si el nuevo protocolo tendrá afectación sobre el caso que afecta al diputado de Junts Francesc de Dalmases, Verge ha recalcado que "ninguno de los instrumentos que se desarrollen están pensados para un caso concreto" y que el objetivo es atender a la situaciones que se puedan producir.

"Los partidos deben ser ejemplares y deben dar respuesta no solo a situaciones de violencia que pueden tener una tipificación penal si no a todo el conjunto de conductas que no sean ejemplares por parte de sus cargos electos, orgánicos y de militancia", ha apuntado la consellera, destacando que solo así se puede pedir a empresas y entidades sociales que cumplan con los mismos estándares.

PAUTAS DE TRABAJO

El documento también establece las pautas de trabajo en red para evitar la duplicidad de actuaciones, la fragmentación de instrumentos o la desconexión de los circuitos y en servicios, y por primera vez se cuenta con circuitos territoriales en todas las veguerías.

Del protocolo se deriva también la elaboración de modelos de abordaje de algunas formas de violencia machista que ahora, según Verge, habían recibido poca atención: el modelo de abordaje de las violencias sexuales, el relativo al tráfico de personas constitutivo de violencia machista y el de los matrimonios forzados.

Tras precisar que el presupuesto destinado a políticas contra la violencia machista se duplicó en el Presupuesto de este año, hasta alcanzar los 30,5 millones de euros, ha destacado que el incremento será "más notable" porque se pasará de los 17,9 millones en el periodo 2018-2021 a los 50,7 millones para el periodo 2022-2025.