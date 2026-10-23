El Govern cierra la cita con delegados exteriores para reforzar la proyección internacional

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, posa en una foto de familia durante un encuentro con los delegados del Govern de Catalunya en el exterior, en el Palau de la Generalitat, a 19 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha reunido esta semana en Barcelona a los delegados de la Generalitat en el exterior para reforzar la coordinación institucional y dotar a los 21 representantes de las herramientas necesarias para "proyectar y defender los intereses del país en todo el mundo".

En la clausura de las jornadas, el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, ha agradecido la labor de los representantes y ha reconocido su tarea en la defensa de los intereses de Catalunya y en "el impulso de nuevas alianzas internacionales".

La red exterior de la Generalitat cuenta actualmente con 21 delegaciones y continuará creciendo con la apertura de nuevas delegaciones en China, Canadá y el Mediterráneo Oriental, con sede en Jordania.

INFLUENCIA EN EUROPA Y EL MEDITERRÁNEO

Entre los principales objetivos para los próximos años, el Ejecutivo prevé reforzar su influencia en Europa, consolidar el Mediterráneo como espacio de referencia y "continuar trabajando por la oficialidad del catalán en la Unión Europea".

Durante las sesiones de trabajo, responsables del departamento como Lorena Elvira, Agustí Fernández de Losada y Aiala Ruiz han presentado las líneas estratégicas del Govern y los participantes han asistido a la presentación de la segunda temporada del documental 'Mujeres en Lucha'.

ENCUENTROS INTERDEPARTAMENTALES

Los delegados han mantenido encuentros interdepartamentales con la consellera Núria Montserrat, visitando equipamientos como el Sincrotrón Alba, y con el conseller Òscar Ordeig para abordar las prioridades de sus respectivas áreas.

La agenda institucional se ha completado con un repaso a los proyectos del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis, con su director, Javier Sánchez, y un encuentro con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Palau de la Generalitat.