El Govern convoca la comisión mixta Generalitat-Renfe por la avería en la venta de billetes

BARCELONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella, ha anunciado en declaraciones a la prensa que el Govern ha convocado una reunión de la comisión mixta Generalitat-Renfe el próximo lunes, tras la avería del sistema de venta de billetes de este jueves.

Capella ha explicado que ha convocado con urgencia la comisión, que debe servir para empezar a trabajar las cuestiones que afectan al servicio que se da a los ciudadanos.

La consellera ha lamentado que la "excepción es que Rodalies no tenga una incidencia", después de que un fallo informático haya impedido a los usuarios adquirir los abonos gratuitos para el periodo entre mayo y agosto.

"Cuando no es un fallo informático es que el tren no sale a la hora porque faltan maquinistas o porque el tren que ha de ir con las horas punta es un tren sencillo cuando debería ser un tren doble; cuando no, hay árboles que caen a la vía; cuando no, les han robado el cable", ha afeado.

Ha criticado que "no es nuevo que Rodalies colapse, que Rodalies esté obsoleta" y lo ha achacado a la falta de inversiones del Gobierno en la red.