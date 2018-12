El Govern dice que el 21D puede haber problemas de movilidad pero no disturbios en Barcelona

Publicado 18/12/2018 13:20:12 CET

Àngels Chacón se reúne con el comercio catalán para transmitirles un mensaje de tranquilidad

BARCELONA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Empresa de la Generalitat, Àngels Chacón, se ha reunido este martes con las principales asociaciones del comercio en Catalunya, a las que ha transmitido que el viernes habrá seguramente problemas de movilidad pero no disturbios, con motivo del Consejo de Ministros en Barcelona y las movilizaciones anunciadas en protesta.

"Contemplamos afectaciones a la movilidad, pero no situaciones violentas. La sociedad catalana no es violenta, sino democrática y pacífica", ha dicho Chacón en declaraciones a los medios tras la reunión.

"Apelamos a la conciencia de todo el mundo. No nos representa la gente que actúe de forma violenta o incite a la violencia. Hay que respetar el legítimo derecho a manifestarse, pero el límite que debe respetarse es la violencia", ha aseverado.

En alusión a la situación de los presos soberanistas, ha indicado que "hay muchos motivos para sentirse triste e indignado, pero eso no justifica la violencia".

Ha explicado que los comerciantes le han pedido que durante la jornada del viernes, que coincide con la campaña de Navidad, no se produzcan incidentes violentos, y que desde el Govern se refuerce esta campaña, que puede llegar a representar hasta un 25% de los ingresos para muchos establecimientos.

Sobre si cree que algunos comerciantes del Born pueden verse obligados a cerrar, ha dicho que "si hay normalidad y no hay violencia, no tienen por qué, a no ser que se quieran manifestar", siempre de forma pacífica y democrática.

La consellera ha puesto en valor la importancia del sector del comercio en Catalunya, empleando a más de medio millón de personas, y que en los últimos años ha tenido que adaptarse a la digitalización y los cambios en los hábitos del consumidor.

EL COMERCIO PIDE NORMALIDAD

Han acudido a la reunión con la consellera representantes de Anged, Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, Anceco, Barcelona Oberta, Cecot, Cedac, Comertia, Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme, Fundació Barcelona Comerç, Fundació Comerç Ciutadà, Pimec Comerç y RetailCat.

Ninguno de ellos ha querido hacer declaraciones al finalizar el encuentro, pero la semana pasada firmaron un comunicado conjunto en el que pedían "normalidad social e institucional" ante la reunión del Consejo de Ministros y los posibles movimientos de protesta.

"Esta jornada no debe ser conflictiva, y la campaña de Navidad es la más importante del año para el comercio catalán", defendieron.