El Govern equipara el precio del primer curso de máster al de grado para los títulos de tres años

La Generalitat ha equiparado el precio del primer año de máster al del grado para las titulaciones de 180 créditos --de tres años--, según la propuesta de decreto de precios públicos universitarios para el curso 2019-2020 presentada por el Ejecutivo catalán este viernes en la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).

Los primeros estudiantes que se beneficiarán de esta novedad, a la que la Generalitat se había comprometido en 2015, son los graduados en Estudios Globales/Global Studies de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, que iniciaron esta titulación hace tres años.

En declaraciones a los medios, el secretario general del CIC, Lluís Baulenas, ha afirmado que "es una medida que marca camino", resaltando que se toma en un contexto de prórroga presupuestaria, y ha afirmado que la equiparación del precio será en el primer curso de máster en las universidades públicas, que serán compensadas por la reducción de sus ingresos.

Ha admitido que los grados de 180 créditos son minoría, pero ha subrayado que "no es porque las universidades no quieran y no hayan hecho los informes pertinentes, sino porque al final que un grado sea de tres años quien lo tiene que aprobar es el Estado, y no aprueba".

Preguntado por si se plantean la misma medida para los grados de cuatro años cuando haya presupuestos de la Generalitat, ha remarcado que se ha incluido esta medida a los de tres años con las cuentas prorrogadas y que cuando haya presupuestos se "verá en qué términos se mueven para hacer una cosa u otra".

El decreto prevé en el caso de los másters, para los primeros 60 créditos matriculados por primera vez, que los estudiantes tendrán que abonar el importe equivalente al precio establecido para el grado en que se han titulado, y es un acuerdo que tendrá una validez de cinco años con posterioridad a la graduación.

SE MANTIENEN PRECIOS GRADO

El decreto prevé las mismas bonificaciones y ayudas que el curso pasado para los grados: los estudiantes del tramo 0 de renta, con beca de régimen general del Gobierno central, continuarán teniendo la gratuidad; mantiene una rebaja del 80% del precio de matrícula para los de tramo 1, y del 70% para los del tramo 2 del sistema de tarificación social.

Para el resto de tramos de los estudios de grado, la Junta del CIC ha ratificado la propuesta del Govern que prevé por séptimo año consecutivo no aplicar ninguna actualización en el precio de los créditos de la primera matrícula.

La implantación del sistema de tarificación social en los másters habilitantes para el ejercicio de profesionales reguladas continúa vigente para el próximo curso: los estudiantes del tramo 1, el descuento se fija en el 25% del precio del crédito; para el tramo 2, el 20%; para el tramo 3, el 15%; para el tramo 4, el 10%, y para el tramo 5, del 5%.

En el caso de los másters que no habilitan para el ejercicio de actividades profesionales reguladas, continúa la opción que habilita a los Consells Socials de las universidades a aplicar hasta un 30% sobre el precio del crédito.

ENFERMERÍA

La Junta del CIC ha aprobado este viernes la constitución del Grupo de Trabajo para la Mejora de la Formación de los Estudios de Grado en Enfermería, con el objetivo de debatir y reflexionar sobre los aspectos relacionados con estos estudios.

La Secretaría de Universidades e Investigación y la Conselleria de Salud impulsarán este grupo de trabajo conjunto con el sistema universitario, en el marco del CIC, con la colaboración de las universidades que imparten la titulación.