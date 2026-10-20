El Govern impulsa ayudas para planes de igualdad en empresas y entidades de hasta 50 trabajadores

Archivo - Una mujer escribe en el teclado de su ordenador, en una imagen de archivo - RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado una convocatoria de subvenciones para fomentar la elaboración de planes de igualdad en empresas y entidades de menos de 50 trabajadores, que constituyen la mayor parte del tejido empresarial catalán y no tienen la obligación legal de elaborarlo.

A través de la Conselleria de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, se destinan 250.000 euros cofinanciados en un 40% del Programa del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) de Catalunya 2021-27, informa el Departament en un comunicado este martes.

Se podrá recibir una ayuda de 2.500 euros y pueden pedir la ayuda empresas y entidades privadas sin ánimo de lucro, legalmente constituidas, con personalidad jurídica propia y con establecimiento, sucursal o centro operativo en Catalunya, y empresas cooperativas de trabajo asociado y otras cooperativas con socios de trabajo.

Quedan excluidas las entidades que ya están obligadas por ley o por el convenio colectivo a hacer un plan de igualdad o que lo tengan que elaborar por una sanción; y la ayuda se hará efectiva una vez se acredite el Registro y Depósito de Convenios Colectivos, Acuerdos Colectivos de Trabajo y Planes de Igualdad (Regcon).

Las actuaciones subvencionables están limitadas a la elaboración de plan de igualdad, que debe cumplir la normativa vigente (LO 3/2007, RD 901/2020 y RD 902/2020) y se indica que no se financia la implementación de medidas, ni el seguimiento o evaluación de los planes.