El Govern impulsa un plan en 100 centros públicos para uso de tecnología móvil en el aula

Publicado 25/02/2019 15:17:44 CET

Incluirá formación para los docentes de las escuelas e institutos

BARCELONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación de la Generalitat impulsará el próximo curso un plan pionero en 100 escuelas e institutos públicos para integrar la tecnología móvil en el aula para mejorar la competencia digital y contribuir al éxito educativo del alumno.

En rueda de prensa, el conseller de Educación, Josep Bargalló, ha subrayado que el plan mòbils.edu quiere poner en valor el papel inclusivo que puede tener la tecnología móvil, y ha explicado que la convocatoria --que se abrirá en mayo-- estará abierto a centros que quieran incorporar las tecnologías móviles como estrategia de centro.

El plan se basa en el modelo europeo 'Bring your own device' (Trae tu propio dispositivo), aunque "no se obligará a ningún alumno" de los centros que participen a comprar tecnología móvil, ha resaltado Bargalló, quien ha dicho que en la Primaria es habitual el uso de las tabletas del propio centro y en Secundaria los dispositivos de cada alumno.

La directora general de Innovación, Investigación y Cultura Digital, Mar Camacho, ha subrayado que el modelo no requiere que cada alumno disponga de un dispositivo --también se realizan actividades compartidas-- ni tampoco última tecnología.

El programa, de tres años, de carácter voluntario y con un presupuesto específico de 400.000 euros, se pondrá en marcha con alumnos de quinto y sexto de Primaria y primero y segundo de Secundaria y deberá estar vinculado al proyecto educativo del centro, al cual se le facilitará asesoramiento y acompañamiento.

Preguntado sobre la inclusión de alumnos de los últimos cursos de Primaria, ha dicho que quieren que cuando el alumno tenga su primer dispositivo le dé también un uso educativo y no solo lúdico: "Su concepción será diferente si solo tiene un uso lúdico", ha dicho, recordando que un 71,8% de niños entre 10 y 15 años tiene disponibilidad de móvil.

Camacho ha remarcado que cada vez se avanza más la edad de tener el primer dispositivo móvil y que comenzar el plan en la ESO es "un poco tarde", y ha afirmado que el programa quiere incluir toda tipología de centros, para luego evaluar resultados.

35,9% DE CENTROS YA USA MÓVIL EN EL AULA

El conseller ha asegurado que el 35,9% de los centros ya usa la tecnología móvil en el aula, y ha subrayado que el programa solo incluye el uso en el aula no en el centro, que es potestad de cada escuela o instituto.

El programa mòbils.edu incluirá formación específica para el profesorado, que la Generalitat quiere que también sea en formato de video y podcast para un aprendizaje informal, además de formación en los centros, para el claustro y con "algún complemento de formación" dirigido a las familias.

Camacho ha dicho que el Govern tiene la idea de dejar a disposición de docentes, que no formen parte del centenar de centros del plan, parte de la formación para ayudar a resolver problemas puntuales.

Bargalló ha dicho que habrá mentores especializados que acompañarán a los centros en las prácticas educativas en el aula, que también contarán con asesoramiento técnico, y que se creará una red presencial y virtual de aprendizaje para compartir recursos.