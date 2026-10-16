El Govern licita la construcción de una rotonda en el paso de la C-31 por Cunit (Tarragona)

Imagen de la futura rotonda - GOVERN DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Territorio de la Generalitat ha licitado las obras para construir una nueva rotonda en el paso de la C-31 por Cunit (Tarragona) por un importe de alrededor de 900.000 euros y un plazo de ejecución de 9 meses.

En un comunicado este viernes, la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha asegurado que esta rotonda permitirá mejorar la seguridad viaria y la movilidad del entorno, y favorecerá la canalización del tráfico.

También ha explicado que el departamento tiene en fase de licitación las obras para implantar 3 sistemas semafóricos, 3 pasos de peatones y 10 pasos de peatones luminosos en coordinación con el ayuntamiento del municipio, con un presupuesto previsto de 300.000 euros.