El Govern mantendrá pantallas en Infantil, pero retira usos libres y no tendrán acceso a Internet

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación, a 1 de febrero de 2024, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y FP de la Generalitat mantendrá las pantallas digitales en el segundo ciclo de Educación Infantil, pero retira los "usos libres" y no tendrán acceso a Internet, han informado a Europa Press fuentes del departamento.

La actualización del Plan de Digitalización Responsable publicada este lunes incluye una nueva guía de usos educativos "muy restrictivos" de las pizarras digitales en I3, I4 e I5, publica 'El Periódico'.

Fuentes del departamento han asegurado que se plantea un modelo de uso "pedagógico, restringido y seguro" de estos dispositivos, en la que sea un recurso puntual y no una pantalla de uso permanente.

Han explicado que se debe usar cuando aporta valor a la actividad educativa compartida y controlar su tiempo de uso: "La tecnología no sustituye a la experiencia educativa, sino que el docente, en virtud de su criterio pedagógico, decide cuándo usarla de manera limitada e intencionada" para enriquecer la práctica en el aula.

PERFIL ESPECÍFICO

El departamento ha señalado que se creará un perfil específico llamado 'Infantil' con funcionalidades limitadas y un entorno simplificado para evitar "distracciones y sobreestimulación visual" para los alumnos.

Se establecerán tres niveles de acceso: el docente, bajo contraseña, dispondrá de las funcionalidades multimedia completas; los administradores tendrán acceso total para gestionar la pizarra, y el nivel de clase tendrá acceso pero con restricciones.

En el perfil no se podrá navegar libremente por Internet y solo estará permitido acceder a recursos autorizados, principalmente en el entorno EDU365 y la biblioteca de actividades JClic.

Se activarán funcionalidades educativas como la pizarra blanca, que permite trabajar el dibujo o las formas geométricas; el reproductor de audio para música, poemas o narraciones; la calculadora; el reloj; la lupa, o el microscopio digital.