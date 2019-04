El Govern no dialogará con el Gobierno si el independentismo no puede hacer sus propuestas

Publicado 04/04/2019 10:41:30 CET

Aragonès confía en que el resultado de las generales permita prosperar las cuentas catalanas

BARCELONA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha advertido este jueves que el ejecutivo catalán no participará de un diálogo con el futuro gobierno resultante de las elecciones del 28 de abril, sin que el independentismo pueda poner sus propuestas sobre la mesa.

Durante una interpelación realizada por la presidenta de los comuns en la Cámara, Jéssica Albiach, el vicepresidente ha insistido en que el Govern intentó dialogar con el Gobierno de Pedro Sánchez, pero éste "interrumpió las conversaciones que había para generar un espacio de diálogo", algo que atribuye a las tensiones internas del PSOE y a las presiones surgidas a raíz la propuesta de un relator para ese diálogo.

Aragonès ha afirmado que Catalunya seguirá apostando por el diálogo, pero ha recordado que existe un problema, que es una demanda de una parte de la ciudadanía catalana, y que se tiene que "poder dialogar sobre ello".

"Si de entrada el independentismo no puede poner sus propuestas sobre la mesa, no será un diálogo, será un monólogo, una rendición. No entraremos en un diálogo donde se diga que de nuestras propuestas ni podemos hablar", ha concluido el presidente.

La interpelación de Albiach iba en la línea de pedir al Govern participar de la construcción de grandes consensos para hacer avanzar Catalunya porque hasta la fecha el Ejecutivo está esperando, "sentado en el banquillo de un nuevo 'momentum".

Albiach, ha reconocido que el conflicto territorial catalán es un problema grande, pero ha añadido que también lo son las tasas universitarias y la situación de los pensionistas, por lo que le ha recriminado que, con motivo de la defensa de sus tesis independentistas, "bloqueen las instituciones" como asegura que hicieron impidiendo que prosperaran los Presupuestos Generales del Estado que incluían partidas para aliviar esos otros problemas.

El vicepresidente ha esgrimido los Presupuestos de la Generalitat de 2019, que no ha presentado en el Parlament porque no tiene los avales para que salgan adelante y ha afirmado que no pretenden el bloqueo de ninguna institución.

"Mi deseo es que de las elecciones del 28 de abril surja un resultado que permita avanzar hacia una solución política y democrática. Confío en que se pueda tirar adelante los ejes que presentamos en la propuesta de presupuestos con las nuevas consecuencias que se deriven de las elecciones", ha concluido.