El Govern pide medidas de seguridad para los familiares "que no se dieron" antes

Publicado 11/02/2019 19:31:47 CET

BARCELONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia de la Generalitat, Elsa Artadi, ha pedido este lunes que el Estado disponga las medidas de seguridad "que no se dieron" en anteriores ocasiones para los familiares de los procesados por el 1-O que acudan al juicio que comienza el martes en el Tribunal Supremo.

Durante la rueda de prensa tras el Consell Executiu, ha respondido de este modo a la pregunta sobre las declaraciones del presidente, Quim Torra, que este mismo lunes ha confiado en que se garantice su seguridad cuando acuda al Tribunal Supremo, porque "ir a Madrid tiene su riesgo".

Artadi ha explicado que no han transmitido al Gobierno ninguna preocupación, porque entienden que "tiene que ser una ocupación del Gobierno del Estado", y ha recordado la atención mediática que envuelve a este proceso judicial.

Con todo, ha subrayado que esa seguridad debe darse no solo con los representantes institucionales ni de los partidos políticos sino, y a las palabras de Torra ha añadido tener especial atención con los familiares de los juzgados.

"Que puedan tener una entrada y salida como no ha pasado otras veces, cuando había empujones y momentos de tensión que las familias no merecen. Esperamos que se tomen todas las medidas necesarias que en aquel momento no se dieron", y ha recordado las medidas que se organizaron en Barcelona el 21 de diciembre por el Consejo de Ministros.