El Govern pone a disposición de catalanes en el exterior servicios para "conectar con Catalunya"

Programa del Govern para catalanes residentes en el exterior - GOVERN

BARCELONA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleria de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat ha puesto en funcionamiento este domingo cinco servicios de carácter cultural, educativo y de ocio dirigidos a catalanes residentes en el exterior para "conectar con Catalunya desde cualquier lugar del mundo".

El objetivo de las prestaciones, que incluyen clubs de lectura, comunidades culturales y programas educativos y de ocio, es "fortalecer el vínculo con la lengua, la cultura y el territorio catalán", informa el Govern en un comunicado.

Los servicios incluyen clubs de lectura virtuales y comunidades fanáticas, y estancias educativas y culturales en albergues de la red Xanascat dirigidas a escuelas, comunidades catalanas y asociaciones del exterior de Catalunya.

También se ofrece el programa 'Escapa't a la neu', que ofrece estancias en la nieve durante la temporada de invierno en la Molina, Vall de Nuria y Planoles (Girona), con actividades como esquí, 'snowboard', raquetas y trineos.

Los servicios están dirigidos a catalanes residentes en el exterior, comunidades catalanas en el exterior, asociaciones catalanas legalmente constituidas fuera de Catalunya y escuelas, centros educativos, familias y grupos "vinculados a la Catalunya exterior", y para participar es necesario estar inscrito en el registro y darse de alta en la aplicación Tellfy.