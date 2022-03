El Govern rechaza modificar el acuerdo de los JJ.OO. por la "salida de tono" de Lambán

Ve cerrada la propuesta y acusa al presidente de Aragón de desvincularse por "intereses electorales"

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha rechazado este martes modificar el acuerdo de distribución de las disciplinas del proyecto de candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 por "una nueva salida de tono" del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán.

Lo ha dicho en rueda de prensa posterior al Consell Executiu, después de que Lambán haya dicho que no firmará el acuerdo oficializado el lunes por el Comité Olímpico Español (COE) y haya anunciado que presentará su propia propuesta, algo que la Generalitat ha recibido con sorpresa y "estupefacción".

Plaja ha defendido que la propuesta de distribución de pruebas entre Cataluña y Aragón está acordada por la comisión técnica en la que participan el COE, el Gobierno central, el de Aragón y el de la Generalitat, por lo que ha acusado a Lambán de rechazar el acuerdo por intereses electorales propios: "No tiene ningún sentido".

"La única explicación es que responda a intereses electorales propios del presidente de Aragón", y ha defendido dejar de lado las polémicas sobre este asunto cuando la comisión técnica está avanzando en la elaboración de la candidatura.

"MUY BUENA PROPUESTA"

La portavoz del Ejecutivo catalán ha recalcado que la propuesta de distribución de las pruebas de los Juegos Olímpicos entre Cataluña y Aragón está "cerrada, no se puede reabrir por una nueva salida de tono" de Lambán.

Para ella, se trata de una "muy buena propuesta" para Cataluña y para el Pirineo porque, a su juicio, las pruebas más importantes de esquí y de hockey sobre hielo se harán en territorio catalán, y ha garantizado que las conversaciones con el COE y con el Gobierno de Aragón son fluidas.

Preguntada por si la Generalitat se plantea tirar adelante sin Aragón la candidatura a los Juegos, Plaja ha contestado que Cataluña no renunciará a este proyecto "porque es una buena oportunidad" y porque considera que se está avanzando, pero no ha querido aclarar si Aragón es imprescindible para presentar la candidatura.

"Cataluña apuesta por esta candidatura, hace tiempo que trabaja en ello y haremos lo posible para que dé los máximos resultados posibles", pero ha insistido en no valorar el escenario de que Aragón se retire del proyecto.

Al ser preguntada por si el nombre de la candidatura y la ubicación de las ceremonias de inauguración y clausura pueden ser las claves del rechazo de Lambán al acuerdo, Plaja ha respondido que estas cuestiones no se han hablado todavía porque asegura que de momento se ha avanzado en el acuerdo técnico y que ya se negociarán estos aspectos más adelante: "No digo que no sean temas importantes, pero son temas que no se han hablado".

DECRETO SOBRE LA CONSULTA

La portavoz del Govern también ha apuntado que en los "próximos días", entre esta semana e inicio de la siguiente, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, firmará el decreto de impulso de la consulta sobre los Juegos Olímpicos en la que se concretará si la votación se hace solo en Alt Pirineu y Aran (Lleida), como planteó el Ejecutivo en un inicio, o si se amplía a las comarcas del Ripollès (Girona), Solsonès (Lleida) y Berguedà (Barcelona).

Este será el primer decreto para celebrar la consulta, ya que en un plazo de 90 días como máximo Aragonès deberá firmar el decreto de convocatoria de la votación, en la que ya se concretará la pregunta y la fecha.