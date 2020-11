Grabaciones de la operación Voloh constatan presuntos intentos de buscar réditos en el Govern

Una conversación entre Madí y Rahola revela críticas al director de TV3

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las conversaciones telefónicas intervenidas en la operación Voloh señalan que los investigados David Madí y Xavier Vendrell presuntamente trataron de influir en miembros del Govern y altos cargos de la Generalitat, para supuestamente beneficiar a sus negocios o entornos políticos.

Las grabaciones, a las que ha tenido acceso Europa Press, resumen el seguimiento policial de más de un año a Madí y Vendrell, y entre las conversaciones hay algunas que muestran los contactos con consellers del Govern --como un almuerzo de Vendrell con la titular de Salud, Alba Vergés, y las referencias de Madí al conseller de Interior, Miquel Sàmper-- además de supuestas presiones del entorno de JxCat a cargos públicos como el director de TV3, Vicent Sanchis.

El exconseller de ERC Xavier Vendrell y el exdirigente de CDC y presidente de Aigües de Catalunya, David Madí, fueron detenidos el miércoles 28 de octubre por presunta prevaricación y tráfico de influencias en el marco de la operación Voloh de la Guardia Civil, que se saldó con 21 detenidos --todos ya en libertad--.

La causa, dirigida por el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, investiga el presunto desvío de fondos al independentismo, y es una pieza separada de la investigación abierta en 2016 por supuesta corrupción en la Diputación de Barcelona.

VENDRELL ALMUERZA CON VERGÉS

Uno de los audios incluidos en el sumario recoge la conversación en la que Vendrell explicó que iba a almorzar con la consellera de Salud, Alba Vergés: "Estoy muy desesperado con todo esto, no es consciente de la mafia que tiene metida ahí", dijo antes del encuentro.

"Hoy almuerzo con ella para hacerle unas reflexiones", explicó por teléfono, y más tarde, en otra conversación, contó que la reunión había durado unas tres horas y afirmó que había ido bien.

MADÍ: QUE SÀMPER "NO TOME NINGUNA DECISIÓN"

En una conversación con el exsecretario general de Interior de la Generalitat Brauli Duart, Madí reclama que el nuevo conseller de Interior, Miquel Sàmper, "no tome ninguna decisión" hasta hablar con él.

"Le pedí 'tú no hagas nada, no hagas ni lo que te hayan dicho que hagas hasta que hablemos", afirma Madí sobre su conversación con el nuevo conseller, del que asegura que desconoce el departamento y a quien afirma que se le eligió para el cargo en dos días para sustituir a Miquel Buch.

También dice que los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas desaprueban al nuevo conseller: "Tiene en contra a Carles, a Artur, a Jordi, a mí y a su puta madre, y el día que se acabe esto hay una avioneta disparada hacia Guantánamo".

Por su parte, Duart se ofrece a asesorar a Sàmper en el cargo: "Yo no me marcho, puedo seguir asesorándole con todo lo que me pida. Pero sí que salgo de esta primera línea mediática antes de que haya cualquier problema y me lo tenga que comer yo sin tener nada que ver, porque te tengo que ser sincero, si me tengo que quemar, me quemo por los míos".

RAHOLA Y TV3: "ESTO A SANCHIS SE LO HAREMOS PAGAR"

En una de las conversaciones intervenidas a Madí, este habla con Pilar Rahola, que le explica que Carles Puigdemont y el presidente de JxCat en el Parlament Albert Batet han intervenido para que ella mantenga sus minutos como opinadora en TV3, y lamenta que no hayan convencido al director de Televisió de Catalunya, Vicent Sanchis, porque "no hay nadie más prácticamente en la tele que defienda este espacio".

"Está claro que esto a Sanchis se lo haremos pagar porque es un antes y un después", dice Rahola sobre no poder mantener al menos 30 minutos semanales en pantalla.

También señala qué hacer al respecto si JxCat renueva su posición en el Govern: "Está claro que si finalmente ahora gobernamos, o por la vía de ganar o por la vía de estar en el Govern, lo primero que tenemos que controlar es este tema".

Rahola además explica a Madí lo que le dijo Puigdemont sobre el asunto, según ella: "No hemos conseguido instalar el relato público de que estos tíos nos están puteando y de que ERC domina TV3, a partir de ahora lo haremos".