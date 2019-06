El Grec celebra la danza y el circo con proyectos de creación y de la cultura anglosajona

Publicado 07/06/2019 15:12:10 CET

Lali Ayguadé, Pepa Plana, Manolo Alcántara y Osso Club completan una programación de "proyectos con personalidad"

BARCELONA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Grec de Barcelona ha programado varios espectáculos de danza y circo de creación y con el fin de visibilizar estas artes, entre las que destacan los proyectos internacionales 'Split', de Lucy Guerin (Australia) y 'Programa mixt', de Kyle Abraham (EE.UU.) y su compañía A.I.M.

El director del festival, Cesc Casadesús, ha explicado que se trata de "proyectos con personalidad y obras poéticas del cuerpo y del movimiento", y muchas ya han sido estrenadas, un hecho que el director ha calificado de positivo porque considera de esta forma los espectáculos pueden llegar mejor al público.

La australiana Guerin es conocida por su técnica y originalidad, y 'Split' --presentado en 2017 por el Art House de Melbourne-- recibió el premio a la mejor bailarina y seis nominaciones a los premios Green Room 2018.

Calificado como uno de los grandes coreógrafos de la danza norteamericana actual, Kyle Abraham y su compañía A.I.M --con un estilo que se mueve entre el hip-hop y la danza posmoderna--, presentará una propuesta de cuatro coreografías, y su pieza 'The Runaway' fue calificada como 'la mejor obra de danza de 2018', por The New York Times.

EL MOVIMIENTO COMO PROTAGONISTA

La coreógrafa Lali Ayguadé ha escogido al bailarín Guilhem Chatir para desarrollar su primero proyecto codirigido, 'Here', una apuesta que estudia el movimiento de "forma instintiva", para analizar la integración del individuo cuando nace, en un mundo de normas y regulaciones.

El espectáculo hizo su estreno en Zaragoza, y Ayguadé ha asegurado que se encuentra en proceso de "transformación", con cambios que afectarán sobe todo a la escenografía y al diseño de luces.

CIRCO, TEATRO Y DANZA: UNA FRONTERA DIFUSA

La compañía Manolo Alcántara --que presentó su primer espectáculo en el Grec 2014-- volverá al festival con su espectáculo "más teatralizado", 'Déjà vu', una actuación de circo con música en directo que dialoga con el teatro físico y reflexiona sobre las expectativas y las frustraciones de las personas.

Lo mismo ocurre con 'La set i la revolució' --de Enric Ases, Piero Steiner, Andrés Corchero y Pep Ramis--, un espectáculo híbrido que combina las disciplinas de sus integrantes en una fusión de humor, danza y texto, para meditar en grupo sobre el paso del tiempo y la esperanza: "Con la edad aceptamos lo que somos", ha dicho Ases.

REIVINDICAR LAS PAYASAS

Dar visibilidad a las payasas y a las mujeres dentro de las artes escénicas es el propósito del espectáculo 'Veus que no veus', de Pepa Plana y Nöel Olivé que, como payasas, interpretarán sobre el escenario los "clásicos números de payaso".

Considerada un referente de la escena catalana y con un reconocido prestigio internacional, Plana es uno de los "mejores ejemplos" de la aportación de las mujeres al mundo de los payasos teatrales.