El Gremi de Restauració cifra en 180 millones las ayudas para recuperar las pérdidas de un mes

BARCELONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gremi de Restauració de Barcelona ha cifrado en 180 millones de euros las ayudas que necesita el sector en la capital catalana para compensar las pérdidas de un mes de cierre, a raíz de la prórroga del cierre de bares y restaurantes anunciada este jueves por el Govern.

En un comunicado, el gremio ha calificado de "chiste de mal gusto" los 90 millones de euros que ha anunciado la Generalitat, conformados por la suma de la nueva línea de ayudas de 50 millones y los 40 millones de la primera convocatoria.

"El Govern se ha limitado a rectificar y ampliar la dotación presupuestaria de unas ayudas después de haber reconocido que la asignación inicial era insuficiente", ha sostenido.

Para el gremio, el sector necesita una inyección de 800 millones de euros para subsistir hasta la primavera si hay locales cerrados y trabajando bajo mínimos.

Ha sostenido que el cierre de bares y restaurantes durante 15 días no ha servido para nada porque los contagios no han dejado de subir: "La transmisión se ha producido en ámbitos de socialización ilegales o no recomendados".

El director del Gremio, Roger Pallarols, ha criticado que desde el punto de vista económico se está "enterrando la reactivación de las empresas y el futuro de Catalunya como sociedad avanzada".