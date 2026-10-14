Grupo Planeta alcanza una "facturación récord" de 2.200 millones en 2025, un 5,3% más

Los miembros del jurado del Premio Planeta 2026 - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Grupo Planeta cerró 2025 con una "facturación récord" de 2.200 millones de euros, un 5,3% más que en el año anterior, mientras que el Ebitda fue de 410 millones, dos millones más que en el año anterior por el impacto de la disminución del Ebitda del negocio audiovisual, que se redujo en un 50,7%.

Lo ha explicado el presidente del grupo, José Creuheras, este miércoles tras la rueda de prensa de presentación del Premio Planeta 2026, que este año ha recibido 1.424 novelas, récord histórico de originales, y que premiará con un millón de euros al ganador y con 200.000 euros al finalista.

Creuheras ha dicho que las previsiones para el ejercicio actual son "muy buenas" y que, hasta el momento, el crecimiento es del 7%, pero que el último trimestre tiene un peso importante en las cifras a final de año.

Por otro lado, la deuda "se mantiene estable" y con una ratio de apalancamiento por debajo de 1x, y Creuheras ha explicado que, actualmente, esta ratio se sitúa cercana a 0,6x.

Preguntado por una posible vuelta de la sede del grupo a Barcelona, el presidente del grupo ha asegurado que es algo que "no está encima de la mesa" y que, por el momento, no se plantea.

NEGOCIOS

Por negocios, ha explicado que el Editorial ha publicado 4.500 novedades y vendido alrededor de 30 millones de libros, por lo que son "líderes del mercado" en España, y subrayado que están presentes en toda la cadena de valor del sector.

Además, ha puesto en valor el crecimiento de La Casa del Libro, que este año ha alcanzado 80 locales y que prevé abrir otros 8 en 2026, con un modelo de "librerías más pequeñas para seguir creciendo en ciudades y poblaciones que no admiten mayor dimensión".

Educación es el negocio que más crece, con un incremento de la facturación de un 8% en 2025, y cuenta con 22 instituciones, más de 170.000 alumnos y 8 campus, y presencia en 8 países.

TELEVISIÓN

Creuheras ha subrayado que el grupo A3 Media ha sido líder de audiencia en los últimos cinco años "tanto en entretenimiento como en informativos" y ha recordado que este año ha cerrado la incorporación de Clear Channel tras la aprobación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y ha cerrado la desinversión en Fever por 227 millones.

Preguntado por el futuro de este negocio, el presidente del grupo ha dicho que hay mucha competencia, pero que creen que la televisión en abierto "todavía tiene un hueco y se estabilizará", especialmente en informativos, actualidad y entretenimiento local.

Además, ha puesto en valor la importancia de la influencia que ofrece tener una televisión en abierto y poder llegar al gran público: "Si lo contempláramos como una inversión financiera, deberíamos haber tomado una decisión hace años".

Sobre la aparición del nuevo canal La Séptima, ha dicho que afectará a todos los actores del sector, pero que prevé que impacte menos en el grupo por la línea de programación clara y "un espectador muy fiel".