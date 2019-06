El grupo de playas de la Guardia Urbana se activa para vigilar la costa barcelonesa en verano

Publicado 31/05/2019 11:13:05 CET

BARCELONA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo de playas de la Guardia Urbana de Barcelona entró en funcionamiento el lunes y estará desplegado hasta finales de septiembre patrullando en las diez playas del litoral barcelonés.

En un comunicado este viernes, el Ayuntamiento ha informado de que es el octavo año que se pone en marcha y sus agentes patrullan a pie, con 'scooters', vehículos de cuatro ruedas, bicicletas, 'quads' adaptados a la arena y con dos embarcaciones semirígidas que permiten mejorar la vigilancia en la playa y los espigones.

El verano pasado, este grupo intervino 136.457 bebidas procedentes de la venta ambulante no autorizada e interpuso 6.905 denuncias por venta ambulante de bebidas y alimentos, además de otras 8.067 denuncias relacionadas con la venta ambulante no autorizada y 930 por otras actividades no autorizadas.

También interpuso 106 denuncias por no respetar las indicaciones de baño, la mayoría por bañarse en los espigones y en otras zonas señalizadas en las cuales no está permitido el baño, o el paso está restringido.

La Guardia Urbana intensificará, como el año pasado, los mensajes de prevención de seguridad dirigidos a los usuarios de la playa en diferentes idiomas para recordar la peligrosidad de algunas conductas como bañarse en los espigones.

El grupo también dispone de kits para víctimas de robos y hurtos, con una bolsa con una camiseta, unas chanclas, unos pantalones y un billete de Metro.