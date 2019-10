La Guardia Urbana cifra en unos 2.000 los asistentes a la concentración en plaza Espanya

Publicado 22/10/2019 20:57:14 CET

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Urbana ha cifrado en unos 2.000 los asistentes a la concentración en plaza Espanya de Barcelona en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo, en el noveno día de movilizaciones, han informado a Europa Press fuentes municipales.

Los manifestantes han cortado desde las 19 horas el tráfico en la ese punto, y algunos han comenzado a tirar jabón a la fuente de la plaza con lemas como 'No hi ha sabó per tanta merda' (No hay jabón para tanta mierda).

La convocatoria, con consignas como 'Llibertat preses polítiques' (Libertad presas políticas) y 'Llibertat detingudes' (Libertad detenidas), 'Ni un pas enrere' (Ni un paso atrás) e 'Independència', había llamado a los asistentes a que lleven un paraguas ante la previsión de lluvias y jabón "para limpiarlo todo".