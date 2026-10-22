Guy Cassiers reinterpreta el mito de Teseo como metáfora de Europa en El Canal de Salt (Girona)

Fragmento de 'Tesée'. - CLAUDIA NDEBELE - TEMPORADA ALTA

GIRONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director belga Guy Cassiers y la actriz francesa Valérie Dréville reinterpretarán el mito de Teseo y el Minotauro convirtiéndolo en una metáfora contemporánea sobre Europa en 'Thésée, sa vie nouvelle', que se podrá ver en El Canal de Salt (Girona) el 23 y 24 de octubre.

La obra, que llega por primera vez a España en el marco del festival Temporada Alta, adapta la novela del escritor Camille de Toledo, una investigación sobre el suicido de su hermano que "conecta el duelo personal con los traumas de la historia europea", informa el Temporada Alta en un comunicado de este jueves.

Dréville protagoniza en solitario una propuesta que combina interpretación, fotografías de archivo y proyecciones de video "para reconstruir la memoria de varias generaciones".