El Hackathon Cassini desarrolla cinco proyectos "competitivos y sostenibles" del sector financiero

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición catalana del Hackathon Cassini, celebrada en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels (Eetac) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) desde el viernes hasta este domingo, ha desarrollado cinco proyectos "competitivos y sostenibles" para el sector financiero.

La iniciativa está impulsada por la Cámara de Comercio de Barcelona, la fundación privada Knowledge Innovation Market (KIMbcn), el Instituto de Estudios Espaciales de Catalunya (IEEC), y con la colaboración del Parque Mediterráneo de la Tecnología (PMT) y el Eetac, informa la Cámara en un comunicado.

En el Hackathon, llamado 'Space for the Financial World' y celebrado simultáneamente en 10 localizaciones europeas diferentes, ha contado con más de 40 participantes que han estado investigando "para dar solución a los retos actuales del sector financiero a través de la observación de la Tierra y las tecnologías de navegación por satélite".

Los proyectos presentados han compartido un interés común por la sostenibilidad y las soluciones "en las que prevale la responsabilidad social empresarial, de acuerdo con los objetivos mundiales y las políticas medioambientales actuales".

El primer premio de la competición ha sido para el proyecto FarmSat:Space, para monitorizar el gas en las macrogranjas, y el segundo se lo ha llevado la propuesta Gapfik, que ha presentado una iniciativa para mesurar el impacto ambiental y social de las empresas a tiempo real.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Barcelona, Mònica Roca, ha destacado que "todas las propuestas son tangibles y económicamente viables".