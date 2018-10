Haibu 4.0 rechaza la orden de precinto de los 'pisos colmena' del Ayuntamiento de Barcelona

Publicado 22/10/2018 13:59:27 CET

Asegura que interpondrá varias demandas contra el consistorio y Ada Colau

La iniciativa Haibu 4.0 que impulsa 'pisos colmena' ha rechazado este lunes la orden de precinto del Ayuntamiento de Barcelona del local que tiene en el número 114 de la calle Constitució, en el distrito de Sants-Montjuïc, han explicado fuentes de la empresa a Europa Press.

La Guardia Urbana y los servicios jurídicos municipales se han presentado sobre las 11 horas ante las puertas del local para precintarlo por falta de licencia de obras, aunque los propietarios han acudido para evitar el cierre, según han informado fuentes municipales a Europa Press.

Un técnico del consistorio ha recordado que la oposición al precinto "se puede considerar un delito de desobediencia a la autoridad" según el Código Penal, y ha recogido en el acta que la empresa no se ha acogido a la orden de precinto.

La orden de precinto se notificó a la empresa el pasado viernes, y las mismas fuentes consistoriales han explicado que los servicios jurídicos municipales "tendrán en cuanta lo sucedido para continuar el proceso por la vía judicial".

ACCIONES DE "ACOSO"

Asismismo, la startup ha acusado en un comunicado a los ayuntamientos de Barcelona y de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) de estar realizando acciones de "acoso, calumnias, acusaciones falsas y campaña de desprestigio constante" contra el proyecto.

Haibu 4.0 ha asegurado que interpondrá varias demandas contra el Ayuntamiento de Barcelona y la alcaldesa, Ada Colau, y también ha detallado que se reunirá con uno de los grupos políticos del consistorio que ha mostrado "interés" por el proyecto.

"Este grupo estudiará la manera de encajar nuestra proyecto con una licencia especial, similar a la de albergues, hostales y hostels", ha explicado la empresa.

RECHAZO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

El 21 de septiembre, la teniente de alcalde de Urbanismo, Movilidad y Ecología, Janet Sanz, explicó que se habían paralizado las obras porque no contaban con los permisos adecuados, y que los habitáculos, de 2,6 metros cuadrados, "no se ajustan a la legislación vigente".

"Esta propuesta no tiene cabida en la ciudad. La infravivienda es ilegal. Con esto no se juega", expresó Sanz, y el Gobierno ha reiterado este mismo lunes que este tipo de alojamientos no se ajustan a los requisitos mínimos de habitabilidad que se exigen para poder vivir con dignidad y en unas condiciones adecuadas.