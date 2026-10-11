Las historias de secuestros llenan el Festival de Sitges con las españolas 'Las hijas' y 'Gummy'

Archivo - Escena de la película 'Las hijas' de Daniel Romero' - FESTIVAL DE SITGES - Archivo

'Las hijas' retrata la óptica de las secuestradas y 'Gummy' una inversión de roles

SITGES (BARCELONA), 11 (EUROPA PRESS)

Las historias alrededor de secuestros han aterrizado este domingo en el Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya con las españolas 'Las hijas', que compite en la Sección Oficial Fantastic, y 'Gummy', que lo hace en la sección Órbita.

En rueda de prensa, el director de 'Las hijas', Daniel Romero, ha subrayado que se trata de un filme que nació de los 'pitchings' del festival, "es hija de Sitges", por lo que poder presentar su primer largometraje en el festival es para él un sueño.

En 'Las hijas', una chica de 20 años que acaba de perder a su hermana es secuestrada por un desconocido (Karra Elejalde) y despierta en una casa en medio del bosque donde viven retenidas otras tres jóvenes, que se comportan como si fueran las hijas del secuestrador, papeles que interpretan Edurne Azkarate, Yune Nogueiras, Jone Laspiur y Ainara Elejalde.

Romero ha subrayado que le gustan las películas que narran con las imágenes y las atmósferas, por lo que le gusta que comparen la película con los primeros trabajos de Juanma Bajo Ulloa como 'La madre muerta', y que haya contraste entre lugares lúgubres y otros más luminosos en una historia desde la óptica de las secuestradas.

Ha subrayado que el tener a Karra Elejalde como secuestrador permitió que no hubiera el "villano de manual" en la película sino un personaje al que el espectador relaciona con la afibilidad, aunque ha recordado que en su carrera ha hecho protagonistas que se alejan de ello como 'Los cronocrímenes', de Nacho Vigalondo, o precisamente 'La madre muerta', de Bajo Ulloa.

La actriz Edurne Azkarate ha asegurado que la relación entre las jóvenes estaba "muy escrita" en el guión y que para ella es lo que sustenta la película, a lo que Nogueiras y Laspiur han subrayado que fue una relación orgánica y natural, y Ainara Elejalde ha dicho que es la primera vez que trabaja con su padre y que le hacía mucha ilusión.

Sobre futuros proyectos, Romero ha dicho que le salen solas las historias de género por lo que continuará por esa senda: "Quiero hacer una peli de terror pura, lo estoy deseando", ha añadido.

'GUMMY'

Si en 'Las hijas' la óptica de la historia es a través de las secuestradas, en 'Gummy', de Javi Prada, se invierten los roles y un depredador sexual acaba siendo objeto de secuestro al intentar raptar a una mujer.

Mauro (Javier Botet) sale cada noche en busca de una víctima y en un bar de carretera se cruza con Amaranta (Clara Alvarado), una joven que parece un objetivo fácil pero que oculta algo oscuro y acaba convirtiéndose en la peor pesadilla del depredador.

Prada ha asegurado que le gustaba crear una atmósfera de películas como 'Perros de paja' para su largometraje de debut, con diferentes personajes que vayan evolucionando a lo largo de la película, y un mundo más cercano a lo analógico, sin efectos digitales.

Botet, que con su papel en 'Gummy' es la segunda película que presenta en esta edición del Festival de Sitges tras 'La muerte de Drácula', ha explicado que ha disfrutado siendo el protagonista que sujeta la trama principal.

Clara Alvarado, por su parte, ha asegurado que le gustan los personajes que hacen al espectador hacerse preguntas en una historia que un secuestro frustrado pone al descubierto una serie de oscuros secretos en esa cabaña del bosque.

El director ha asegurado que ya tiene una idea para una próxima película, de la que no puede adelantar detalles, pero que "va a ser de terror, thriller, seguro".