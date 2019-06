El Homrani alerta de la "dualización" que vive Europa y pide políticas sociales eficientes

Publicado 28/06/2019 12:01:28 CET

Insta a reconstruir los sistemas de protección social para dar sentido a la UE

El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir El Homrani, ha alertado este viernes de la "dualización" por la que pasa la sociedad europea, y ha apelado a la necesidad de implementar políticas sociales más eficientes.

"Hay un problema de dualización. No hemos tenido capacidad de dar respuestas claras que permitan un horizonte a medio (plazo)", ha dicho el conseller en la jornada 'El impacto del Pilar europeo de derechos sociales', donde ha opinado que los datos demuestran que el concepto creado de Europa excluye a una parte.

Ha criticado que hay muchos colectivos que ven cómo el progreso económico no les beneficia, y ha citado el Eurostat para decir que hay 16 millones de parados en Europa, más de tres millones de trabajadores irregulares y 115 millones de personas en riesgo de exclusión social: "Crecen las desigualdades y crece la dualización".

El Homrani ha lamentado que la crisis ha aumentado las desigualdades generando turbulencias laborales y debilidad, y ha citado que la crisis puso el sistema de relaciones laborales en una "tensión severa".

EL PILAR SOCIAL: "COLUMNA VERTEBRAL"

Ha dicho que el pilar europeo de derechos sociales "debería ser la columna vertebral de la Europa social deseada, pero ha lamentado que éste presenta algunas debilidades, como ser mucho menos concreto que la Carta Social Europea y la Carta Comunitaria de los Derechos de los Trabajadores.

El conseller ha considerado que los reveses sociales que ha recibido la Europa de los trabajadores también afecta al pilar de derechos sociales, y ha recordado que este conjunto de derechos se impulsó para corregir los desequilibrios sociales en el seno de la Unión, pero pese a ello "el malestar ha crecido en Europa".

"Si no, no entendemos ciertos populismos que están creciendo en Europa", ha dicho El Homrani, que ha apelado a unas políticas sociales más eficientes que sean un marco de referencia para todos los Estados, y ha insistido en que Europa será social o no será.

A su juicio, Europa tiene que ser un conjunto de naciones ligadas en torno a la sociedad, y reconstruir sistemas de protección social universales, con proyectos que dejen muy claro a los ciudadanos el sentido de la UE.

REPENSAR EL SISTEMA DE BIENESTAR

Por otro lado, el diputado del Parlamento europeo y miembro de Empleo y Asuntos Sociales Javi López ha destacado que el pilar de derechos lamentablemente no es vinculante avisando de que "es muy difícil que una democracia funcione bien si para la gente el futuro no es un lugar deseable".

Ante esta situación, el eurodiputado ha instado a la UE a garantizar y proteger aquello que la hace única: su modelo social.

El director de Movilidad Laboral en la Dirección General de Trabajo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, Jordi Curell, ha destacado que es necesario adaptar los sistemas de protección social, y que "para garantizar el sistema de bienestar europeo hay que repensarlo profundamente".