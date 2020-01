El Homrani pide cambiar la normativa laboral "por la precarización que produce"

Publicado 03/01/2020 12:08:20 CET

Asegura que Catalunya termina "de forma positiva" el 2019 tras reducirse el paro un 0,53% en diciembre

BARCELONA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha destacado este viernes la necesidad de cambiar el marco normativo laboral "por la precarización que produce en las incorporaciones en el mercado".

En declaraciones a los medios, el Homrani ha reaccionado a los datos del paro de Catalunya para el mes de diciembre, que indican que ha habido un descenso del 0,53% respecto al mes anterior y del 1,22% respecto al mismo mes de 2018 hasta los 388.124 desempleados.

"No son razonables las altas tasas de temporalidad y de parcialidad no deseada. No es el modelo de mercado de trabajo que defendemos", y ha indicado que el Govern quiere cambiar esta situación a través del salario mínimo catalán de referencia.

Ha remarcado la necesidad de un modelo económico que no esté basado en salarios bajos y en la precariedad: "Nos preocupa de forma muy importante que hayan trabajadores y trabajadoras que estén en situación de riesgo de pobreza".

En este sentido, ha subrayado que la Generalitat debe marcarse dos retos: que se mantenga la capacidad de reducción del paro que ha demostrado hasta la actualidad y que la creación de puestos de trabajo sea de calidad.

"MODERACIÓN EN LA CREACIÓN DE OCUPACIÓN"

La tendencia del 2019 ha sido de "moderación en la creación de ocupación respecto a los años anteriores", aunque Homrani ha asegurado que Catalunya ha terminado el año de forma positiva, ya que la cifra de parados para el diciembre es la más baja desde 2017.

"Creemos que es un ejemplo de cómo se ha trabajado para dar oportunidades a todos", y ha celebrado que el desempleo haya bajado en todos los sectores.

También ha remarcado que la desocupación de larga duración --que ha definido como "la lacra más importante para la gente"-- se ha reducido en un 6,4%, y que en los últimos tres meses el paro interanual para las mujeres se ha reducido un 1,5%, cosa que no pasaba desde el agosto de 2012.

PIDE RECUPERAR LA AUTORIDAD SOBRE LOS ERE

Homrani ha reclamado que la Generalitat recupere la autorización administrativa de los Expedientes de regulación de empleo (ERE) para "defender a los trabajadores y trabajadoras" de Catalunya.

"Esperamos que en las tramitaciones parlamentarias que se tengan que hacer para revertir los retrocesos que ha habido en el marco normativo laboral se introduzca esta autorización administrativa porque si no, no haremos bien el trabajo", ha explicado.