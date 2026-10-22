El Hospital HM Nens impulsa una atención integral para niños y adolescentes con neurodivergencia

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital HM Nens de Barcelona ha puesto en marcha un plan transversal de atención integral para niños y adolescentes con autismo, TDAH o trastornos del aprendizaje, adaptando a sus necesidades la asistencia, los espacios y la comunicación con ellos.

El objetivo es una atención más accesible a estos pacientes y también sus familias, reduciendo el estrés asociado a la atención sanitaria, informa el grupo hospitalario este jueves en un comunicado.

La neurodivergencia implica diferencias en la manera de procesar información, percibir el entorno, aprender o experimentar pensamientos y emociones, e incluye autismo, TDAH, dislexia, dispraxia o determinados trastornos del aprendizaje: se estima que un 15-20% de la población tiene un desarrollo neurológico distinto al estadísticamente típico.

El Hospital pretende también el diagnóstico precoz de trastornos del neurodesarrollo, para diseñar programas de intervención personalizados.

El Plan de Atención al Paciente Neurodivergente prevé dificultades añadidas que pueden aumentar el estrés en las visitas, como ruido, luz intensa, tiempo de espera, contacto físico, estar en un espacio desconocido o que el paciente no pueda anticipar qué pasará durante su estancia.

Este modelo abarca cualquier atención a un joven con neurodivergencia que acuda: protocolos para atenderle en consultas, urgencias, hospitalización, radiología, laboratorio u odontología; formación específica a todos los profesionales del centro; y ampliar los convenios con entidades sociales, para coordinar la atención integrada.

TARJETA DE ATENCIÓN PREFERENTE

Una Tarjeta de Atención Preferente identificará a estos pacientes, para reducir el tiempo de espera, acceder a entornos más tranquilos y asegurar el acompañamiento del adulto de referencia.

Para reducir la incertidumbre de la visita, se han diseñado historias sociales y pictogramas sobre lo que pasa en urgencias, en una extracción de sangre, en una consulta o en pruebas diagnósticas: estos símbolos se verán en el hospital y ya se podrán ver en su web antes de acudir.

Hay espacios para disminuir el ruido, la luz, las aglomeraciones y, en general, lo que genere sobrecarga sensorial; una señalética facilita la orientación por el hospital; en urgencias habrá próximamente el 'Box de la Calma'; en el laboratorio, un box de extracción tranquila de sangre; y materiales de apoyo en los diferentes servicios del centro.

OBSERVATORIO DE LA NEURODIVERGENCIA

Además se ha creado el Observatorio de la Neurodivergencia, para fomentar la investigación y la divulgación de los resultados de esta manera de atender, con el fin de extenderla a otros hospitales.

El equipo impulsor del Plan cuenta con Miguel Ángel Hernández (neuropediatra), Violeta Bittermann (pediatra y responsable de Investigación en HM Hospitales Catalunya), Silvia Fernández (psicóloga infantil), Fernanda Espinosa (psiquiatra infantil) y Montserrat Sagarra, (trabajadora social), entre otros.

El director médico del centro, Marc Tarruella, ha afirmado que incorporar la neurodivergencia en todo el recorrido hospitalario "permite avanzar hacia una atención más accesible y personalizada, mejorando la experiencia de los niños y adolescentes y de sus familias".