El ICAB abre las puertas del Palauet Casades y su biblioteca por el festival '48H Open House'

Biblioteca del ICAB, en el Palauet Casades - ICAB

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) participará por decimosexto año consecutivo en el festival de arquitectura '48H Open House Barcelona' y abrirá a la ciudadanía las puertas del Palauet Casades, sede institucional de la abogacía barcelonesa, y de su biblioteca, ha informado el ICAB en un comunicado este jueves.

El Palauet Casades, obra del arquitecto Antoni Serra i Pujals y construido originariamente como una casa familiar, se podrá visitar el sábado 24 de octubre de 10 a 14 horas en grupos reducidos, de 20 personas, y los colegiados que se identifiquen tendrán acceso preferente.

Su biblioteca, que cuenta con más de 300.000 volúmenes y con una colección de fondo antiguo muy importante, con más de 800 pergaminos, 200 manuscritos, 26 incunables y 2.000 obras del siglo XVI, está considerada una de las bibliotecas jurídicas privadas más importantes de Europa.