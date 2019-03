Iceta aboga por impulsar ILP antes que referendos para acercar las instituciones a los ciudadanos

Publicado 18/03/2019 20:15:34 CET

BARCELONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha defendido este lunes la presentación de Iniciativas Legislativas Populares (ILP) cómo mecanismo para acercar la democracia representativa al ciudadano, frente al impulso de referendos.

En un acto de la Fundación Campalans para debatir sobre el estudio de Orestes Suárez 'La iniciativa ciudadana y el déficit democrático europeo', Iceta ha reflexionado sobre "la contradicción entre una ILP y un referéndum".

Ha explicado que la democracia representativa necesita regenerarse para evitar que el representante ciudadano se aleje del cuerpo electoral y, frente a la democracia directa que a través de un referéndum dirime una cuestión en un 'sí' o un 'no', él apuesta por una ILP, que permite a los ciudadanos llevar un asunto a sede parlamentaria para que los representantes profundicen en ella.

Iceta ha recordado que la lejanía entre ciudadanos e instituciones sucede en toda Europa y ha puesto el brexit como ejemplo de que un referéndum no es la fórmula más "adecuada" para resolver un asunto.

Considera que el Reino Unido buscó "el atajo del referéndum, y después se ha encontrado con el problema de aplicar un mandato de un 'sí' o un 'no'", ya que el resultado de la aplicación del referéndum no acaba de convencer a una mayoría de la cámara.

Por ello, el líder socialista catalán ha insistido en que, en tanto que la democracia indirecta es "el mecanismo menos imperfecto de los que se conocen, todos los esfuerzos que permitan conectarla con la ciudadanía, serán bienvenidos".

"Probablemente la ILP es la más adecuada porque el referéndum tiene derivadas que una respuesta sencilla no es capaz de abordar extensamente", ha argumentado.

Con todo, ha subrayado que en el caso de Catalunya, el reglamento del Parlament estipula que uno de los primeros pasos que una ILP debe prosperar es un debate a la totalidad para continuar su trámite parlamentario, es decir, para decidir si se debate o no en el Parlament.

Con lo cual, si una mayoría parlamentaria rechaza ese debate, la ILP no se discute: "Eso no tiene sentido", ha dicho el dirigente socialista coincidiendo con el autor del libro y recordado que, pese a rechazar su debate, la ILP no decae de una legislatura a otra --como sucede con la ILP de la ley electoral catalana--.

"El objetivo de una ILP es forzar a que el debate se produzca y con él una resolución", ha concluido Iceta, que ha advertido de que después se decidirá si se aprueba o no, pero que el debate debe producirse.