Iceta cree que el decreto de estado de alarma "no es un obstáculo" para las elecciones catalanas

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha defendido que el decreto de estado de alarma "no es un obstáculo para la celebración de unas elecciones", en referencia a los comicios catalanes previstos para el 14 de febrero, ya que esta norma introduce una disposición que deja al margen la convocatoria electoral.

En una entrevista este martes en RNE recogida por Europa Press, Iceta ha asegurado a que "el problema no es el 14 de febrero, el problema es pensar en un horizonte lo suficientemente amplio", por lo que respecta a la prórroga de este decreto.

Y ha recordado que durante las prórrogas del estado de alarma en la primera ola de coronavirus hubo "partidos que no votaron la prórroga, alguna de ellas al menos".

"Yo creo que ahora todos podemos haber reflexionado lo suficiente como para ver que frente a este virus tenemos armas, pero tampoco infinitas, y una de ellas son precisamente los confinamientos o totales o parciales, la restricción de la movilidad", ha defendido.

Y ha recalcado que para restringir un derecho fundamental se requiere un instrumento jurídico concreto como el decreto de estado de alarma: "No puede ser arbitrario, necesitamos el estado de alarma porque estamos diciendo a la gente 'hoy no te puedes mover' o 'a estas horas no te puedes mover' o 'no puedes ir al municipio del lado".

PACTOS DE LAS PRÓRROGAS

Sobre la posible prórroga del estado de alarma, Iceta ha defendido que el Gobierno en un principio ha decretado el estado de alarma para un plazo de seis meses, pero "con la idea de levantarlo cuando sea posible".

"En el Gobierno no me ha parecido ver una voluntad de agotar esos seis meses pero sí de dar una perspectiva temporal lo suficientemente amplia como para cubrir toda eventualidad", ha aclarado.

Preguntado por la posibilidad de pactar esas prórrogas con el PP, Iceta ha dicho que lo ve "conveniente" porque se trata de una cuestión importante que merece que los grandes partidos estén de acuerdo y dejen a un lado la lucha partidista.

"Los ciudadanos esperan que los partidos defiendan sus propuestas, sus valores, sus intereses, pero que sean capaces también de acordar cuando merece la pena hacerlo. Y luchar contra una pandemia merece mucho la pena que todos los partidos sepan poner por delante el interés general y dejar el interés más de partido de lado", ha zanjado.