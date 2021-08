Iceta renunciará a liderar el PSC e Illa se postula para relevarlo en un congreso en diciembre

Illa no concibe un PSC sin Iceta y cree que debería estar en la mesa de diálogo

BARCELONA, 31 (EUROPA PRESS)

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha anunciado este martes que prevé renunciar al liderazgo del partido y activar un proceso de primarias y de convocatoria de un congreso extraordinario para el 18 y 19 de diciembre para escoger al nuevo primer secretario, cargo al que se postula el líder del grupo parlamentario, Salvador Illa.

Lo ha anunciado Illa en rueda de prensa tras una reunión de la ejecutiva, en la que ha detallado que Iceta presentará su renuncia "en el momento estatutariamente oportuno" para desencadenar el proceso de convocatoria del congreso extraordinario, que se celebrará en Barcelona.

Illa ha avanzado que él prevé presentar su candidatura para liderar el PSC, y ha señalado que contemplan la posibilidad de que otras personas también se presenten al proceso de primarias que abrirá el partido, a las que puede concurrir cualquier militante que cumpla con los requisitos.

La ejecutiva ha decidido encargar la constitución de una comisión organizadora del congreso y, en octubre, el Consell Nacional aprobará el proceso de primarias y la convocatoria formal del congreso, tras lo que se realizarán las primarias y se escogerá a la nueva dirección en el congreso de diciembre.

Illa ha detallado que los motivos que ha explicado Iceta para tomar esta decisión incluyen que no considera compatible sus responsabilidades al frente del Ministerio con dedicar el "tiempo y energía" suficientes a la Primera Secretaría del PSC.

También figuran entre sus razones el hecho de que la tradición del PSC evite "bicefalias" --quien lidera el partido y también lidera el grupo parlamentario--, y que en el momento en que se planteó su relevo en la candidatura de las pasadas elecciones catalanas ya se previó que tuviera una continuación natural de relevo en la Primera Secretaría, según Illa.

Ha destacado que el hecho de que se trate de un congreso extraordinario implica no alterar el ritmo de los congresos ordinarios --por lo que el próximo se mantiene para 2023--, y también que se limita su alcance a la renovación del primer secretario y de la comisión ejecutiva, por lo que no comportará una renovación de los órganos de las federaciones.

Considera que este congreso debe constatar que el PSC ha logrado ser el primer partido de Catalunya --algo que se fijó como objetivo "bajo el liderazgo" de Iceta--, y que debe plantearse como un congreso de apertura a la sociedad catalana, y no centrado en cuestiones internas del partido.

PAPEL DE ICETA

Illa ha asegurado que no concibe un PSC sin Iceta y, preguntado por si podría ser nombrado presidente del partido, ha replicado que todavía no han abordado estos asuntos ni la futura composición de la dirección, que tampoco imagina sin la actual viceprimera secretaria, Eva Granados.

Ha remarcado que la ejecutiva ha puesto en valor el liderazgo de Iceta, no sólo orgánico, sino también moral: "Se me hace difícil, sinceramente, pensar en una dirección del partido que no cuente con él".

MESA DE DIÁLOGO

Ha admitido que considera que sería "muy conveniente" que Iceta asista a la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat, que se reunirá la tercera semana de septiembre en Barcelona, aunque ha recalcado que la composición la decidirá el Gobierno de Pedro Sánchez.

Sobre el hecho de que el Govern de Pere Aragonès quiera que Sánchez acuda, ha insistido en que "el Govern de Catalunya, y en particular el señor Aragonès, no están en condiciones de dar lecciones a nadie en materia de diálogo", porque no participó en la Conferencia de Presidentes ni quiere abrir un diálogo con los partidos representados en el Parlament, ha dicho.

Preguntado por su visita a Aragón de este miércoles y por si abordará la candidatura de Barcelona-Pirineus a los JJ.OO de Invierno con su presidente, Javier Lambán, ha dicho que tratarán el asunto y que quieren que una candidatura de concordia que dé impulso a los Pirienos tanto catalanes como aragoneses.

Por si podría apoyar un cambio de nombre para eliminar el de Barcelona, ha rechazado avanzarse a lo que traten en la reunión, pero cree que el nombre de la candidatura "debe tener este espíritu" de beneficiar a los Pirineos tanto de Catalunya como de Aragón.

Illa ha explicado que la ejecutiva también ha tratado la reunión que el grupo parlamentario del PSC-Units mantendrá en el Monestir de les Avellanes en Os de Balaguer (Lleida) este jueves y viernes, en la que presentarán su plan de trabajo y su "plan de gobierno".