Iceta (PSC) avalaría la petición de ERC de crear "una mesa de negociación entre gobiernos"

Publicado 13/12/2019 10:09:28 CET

BARCELONA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado este viernes que avalaría la posibilidad de crear "una mesa de negociación entre gobiernos" después de que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, haya insistido en que votarán 'no' a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno si no asumen este compromiso.

Al preguntársele, en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, qué propondría en la negociación con ERC para llegar a un acuerdo, ha respondido: "Una mesa de negociación, y si ERC la quiere entre gobiernos, entre gobiernos".

"Me parece bien, pero también me parecería bien si fuera entre partidos. Yo quiero diálogo, y creo que muchos ciudadanos no entenderían que las dos partes que dicen querer dialogar no se pusieran de acuerdo en cómo hacerlo", ha advertido Iceta.

Pese a todo, ha recomendado desvincular las negociaciones de la investidura del trabajo que puede conllevar la búsqueda de una salida al conflicto entre Catalunya y el resto de España porque, a su juicio, una solución al respecto "no puede venir de la mano de dos o tres partidos".

"Yo quiero un acuerdo, me traigan lo que me traigan les diré que sí. Para algunos esta negociación debería ser la solución definitiva a todo, para mi es un empezar", ha asegurado Iceta, que ve impensable incorporar a un mediador en una mesa de negociación.

Sobre la reforma del Estatut que proponen, ha asegurado que no podría incorporar el derecho a la autodeterminación --"no podemos seguir engañándonos"--, y de la Constitución cree que no habría que tocar el artículo 2 porque, a su juicio, nacionalidad y nación son lo mismo.

PRESUPUESTOS

Respecto a la negociación de los Presupuestos de la Generalitat de 2020, ha explicado que ERC no ha llamado a los socialistas, y ha pedido no supeditar esta cuestión a la investidura.

"A lo mejor piensan que con los comuns tienen suficiente", ha afirmado Iceta, tras explicar que republicanos y comuns tienen muy avanzando un acuerdo relativo a los ingresos, que podrián presentar la semana que viene.