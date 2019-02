Iceta (PSC) avisa a Torra de que "no habrá un intercambio de autodeterminación por Presupuestos"

Publicado 11/02/2019 15:11:40 CET

Pide a los independentistas que el juicio "no impida seguir haciendo política"

BARCELONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha advertido este lunes al presidente de la Generalitat, Quim Torra, de que "no habrá un intercambio de autodeterminación por Presupuestos" Generales del Estado (PGE).

"No habrá una propuesta favorable a la autodeterminación por parte del Gobierno ni del partido socialista y esto incluso lo sabe el presidente Torra", ha dicho en una rueda de prensa, en la que se ha mostrado totalmente alineado con la fórmula en la que el Gobierno plantea el diálogo con la Generalitat.

Preguntado por si en los diversos espacios de diálogo se podrá abordar el derecho a la autodeterminación que reclaman los independentistas, ha afirmado: "El hecho de que nadie tenga que renunciar a sus objetivos no significa que los demás los tengamos que aceptar".

"Hay diálogos que están condenados al fracaso. No estamos a favor del derecho a la autodeterminación y la independencia" ha subrayado y se ha remitido al documento que especifica los términos del diálogo hecho público por el Gobierno, que considera que permite a las dos partes abordarlo.

Por eso, no entiende "por qué el independentismo no acepta los criterios para conducir el diálogo" y recuerda que los socialistas han repetido en varias ocasiones que no aceptarán el derecho a la autodeterminación de Catalunya.

También ha añadido que en la reunión entre Torra con los grupos del Parlament en la Generalitat de la semana pasada el presidente catalán mostró los 21 puntos le había entregado a Sánchez --el 20 de diciembre-- y que Iceta dejó claro que "no era una base para negociar".

"Se lo dije a Torra y ese documento desapareció de la mesa de diálogo. Lo hizo sin ruido y con una rapidez inusitada", ha dicho entendiendo que el presidente catalán era consciente de que esa no era base para comenzar a dialogar.

A las puertas de un juicio contra dirigentes independentistas por impulsar el 1-O --que comienza este martes--, Iceta ha pedido que el proceso "no impida seguir haciendo política" por lo que ha pedido a los partidos, especialmente a los independentistas, no bloquear los PGE que considera que son buenos para la ciudadanía.

MANIFESTACIÓN DE PP, CS Y VOX

"Parecería muy chocante ver cómo coinciden las derechas y los independentistas en bloquear estos PGE", ha dicho Iceta, que también se ha referido a la manifestación de Cs, PP y Vox contra el diálogo que el Gobierno mantiene con la Generalitat.

Ha explicado que la llamada de estos tres partidos --que ha calificado de furibunda-- "no tuvo el seguimiento" de otras manifestaciones convocadas por la derecha contra otros gobierno socialistas.

"Nos sorprendió mucho la presencia de Valls. Pensamos que venía con un planteamiento de catalanismo transversal y acude a las convocatorias de PP, Cs y Vox", ha lamentado sobre el aspirante a la Alcaldía de Barcelona y exprimer ministro francés.

Considera que la falta de seguimiento que vio en la manifestación del domingo demuestra que "de forma muy mayoritaria el conjunto de españoles apuesta por el diálogo".

Por ese motivo, ha planteado que en unas futuras elecciones los ciudadanos deberán escoger ante la disyuntiva entre "un gobierno progresista y dialogante o uno reaccionario y que fomenta la crispación".