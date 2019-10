Iceta (PSC) no apoyará una moción de censura que "nace fracasada" y la tacha de electoralista

455721.1.500.286.20191007170916

Roldán cree que en el plan de Torra importan tanto "los comandos radicales como los equidistantes"

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha explicado que su grupo se abstendrá en la moción de censura que ha presentado Cs contra el presidente, Quim Torra, porque "nace fracasada, ya que la CUP ha anunciado que votará en contra y con JxCat y ERC --que dan apoyo al Govern-- tienen mayoría, por lo que ha concluido que la formación naranja la presenta por motivos electorales.

En su intervención durante la moción de censura ha hecho un paralelismo entre los independentistas y Cs: "A los dos les gusta hacer listas de buenos y malos catalanes. También coinciden en decir que están en el lado correcto de la historia, que es en el que están los que piensan como ellos".

Se ha mostrado crítico con la líder de Cs en Catalunya, Lorena Roldán, por presentar ahora una moción que, como no saldrá adelante, considera que reforzará a Torra y le reprocha que en su explicación del proyecto que plantea para liderar la Generalitat no incluya a los dos millones de catalanes que votaron a fuerzas independentistas en las últimas elecciones.

"Muchos de estos catalanes a lo mejor no encuentran una alternativa en el actual estado de las cosas. Ustedes dicen: Decid que os habéis equivocado, votadnos a nosotros. Dicen: Qué bonito sería una Catalunya que no se hablara del 'procés'. Alguien que quiere ser presidente alguna cosa tendrá que decirle a los que no piensan como ustedes", ha razonado.

Ha celebrado que no se refieran de nuevo a aplicar un 155 permanente como han hecho en otras ocasiones, ha lamentado que el PSC no pueda descartar aplicar ese artículo porque Torra no ha renunciado a la vía unilateral y ha sostenido que el presidente "solo ve a medio país y, con su apuesta por la confrontación que le ha llevado a radicalizar a los que ya eran radicales, ha menospreciado a más de la mitad de los catalanes".

ROLDÁN

En su turno de réplica, Roldán ha insistido en pedirle a Iceta el apoyo de los socialistas, aunque no den los números para que prospere y ha puesto como ejemplo que Pedro Sánchez presentó una moción de censura para desplazar a Mariano Rajoy de la Moncloa cuando "esa suma no daba".

"No ha entendido que esto no va de partidos ni de ideologías. Este es un momento en el que los constitucionalistas tienen que ir de la mano. Dice que repartimos carnés de malos y buenos constitucionalistas, el carné lo han perdido ustedes apoyando al señor Torra", ha asegurado.

Se ha referido a las detenciones de miembros de CDR, un hecho sobre el que apoyado su decisión de presentar la moción de censura: "Cuando es una cuestión de seguridad no vale la equidistancia. Cuando apoyan al separatismo están yendo en contra de los catalanes. En el plan de Torra son tan importantes los comandos radicales como los equidistantes, porque esta abstención actúa de cómplice del separatismo".

"VIOLENCIA"

En la contrarréplica, Iceta se ha mostrado más beligerante en el tono y ha exigido que Cs "no engañe a los catalanes diciendo que la libertad, la convivencia y la tolerancia dependen de una moción de censura fracasada, porque es radicalmente falso".

"Es la moción de la fracasada Lorena Roldán", ha clamado, y ha aclarado que lo dice porque la moción de censura no prosperará, si bien la considera legítima, pero insiste en que no saldrá adelante y en que los socialistas no quieren verse ligados a ese fracaso.

"Hay una cosa que justifica mi tono. Hemos sido como ustedes víctimas de la intolerancia. Hemos visto actos perturbados por quienes no piensan como nosotros. Hemos visto sedes atacadas, y tenemos compañeros asesinados por quien usan la violencia. No se atreva a ligar al PSC con cualquier tipo de violencia de la que hemos sido víctimas", ha advertido.

Roldan ha respondido que ojalá Iceta se pusiera "igual de bravo cuando este señor de aquí (Torra) se dedica a jalear a presuntos terroristas, pero siempre se equivoca de aliado", y ha afirmado que han intentado el apoyo socialista hasta el último momento.

Iceta ha explicado que él no quiere que Torra no sea presidente, pero respeta que una mayoría parlamentaria le apoye, por lo le ha pedido elecciones y ha advertido a Roldán de que entre los reproches de Torra, éste nunca ha acusado a Iceta de "complicidad con los violentos".