El IGTP recibe 49.000 euros de Fundación La Caixa para una terapia celular para esclerosis múltiple

Archivo - El equipo del IGTP a cargo del estudio. - IGTP - Archivo

BARCELONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto liderado por el investigador Federico Fondelli, del Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol de (IGTP) de Badalona (Barcelona), ha recibido 49.000 euros de Fundación La Caixa para avanzar en el desarrollo de una terapia celular de precisión en esclerosis múltiple.

La iniciativa ha sido seleccionada en la convocatoria CaixaImpulse de Innovación en Salud 2026, y buscará una estrategia para restaurar de forma específica la tolerancia del sistema inmunitario a la mielina en personas con dicha enfermedad, informa el IGTP en un comunicado de este viernes.

En esclerosis múltiple, determinadas células T del sistema inmunitario atacan la mielina, la capa que protege las fibras nerviosas del cerebro y la médula espinal.

El proyecto propone una aproximación distinta de las estrategias basadas en una modulación más amplia del sistema inmunitario, "reeducando" la respuesta inmunitaria para que vuelva a tolerar la mielina.

CÉLULAS T REGULADORAS

Para conseguirlo, el equipo usa células dentríticas tolerogénicas procedentes del mismo paciente para generar células T reguladoras --Tregs-- específicas contra antígenos de la mielina, que tienen la capacidad de modular la respuesta inmunitaria.

El equipo ha desarrollado un protocolo compatible con las normas de correcta fabricación (GMP) que permite obtener Tregs "específicas, estables y con capacidad supresora" sin necesidad de modificación genética.

HERRAMIENTAS ADICIONALES

El proyecto incorpora también herramientas para seleccionar los pacientes con más probabilidades de responder a esta aproximación, así como un test genético que permitiría predecir durante los primeros días si la obtención del lote de células será satisfactoria.

Además, a largo plazo, este planteamiento podría contribuir al desarrollo de tratamientos "más específicos" que actúen sobre la respuesta inmunitaria implicada en la enfermedad, reduciendo la necesidad de una inmunosupresión más amplia.