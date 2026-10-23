La III Jornada Territori Arxiu de Port de Tarragona reflexiona sobre el patrimonio y la memoria

Asistentes a la jornada - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Arxiu del Port de Tarragona ha celebrado la tercera edición de la Jornada Territori Arxiu, dedicada a la "reflexión sobre los archivos, el patrimonio, la memoria y las nuevas formas de relación con la sociedad", ha reunido a 55 participantes de las cuatro demarcaciones catalanas, informa en un comunicado este viernes.

La jornada fue inaugurada por el presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellà, y por el director general del Patrimonio Cultural de la Generalitat, Joaquim Borràs.

Incluyó la conferencia inaugural de Ingrid Guardiola y las intervenciones de Cesc F. Dalmases, Roger Surroca, Romy Artigues, Joana Zapata, Maria Lluïsa Pujol y Noelia Ramos, que aportaron "miradas diversas sobre la memoria, la arqueología, el cine, la cartografía y los archivos".

La organización hace una valoración "muy positiva" de la jornada y destaca que, por primera vez, ha habido representación de las cuatro demarcaciones catalanas, algo que, añaden, evidencia la consolidación de Territori Arxiu como un espacio de encuentro y debate.

Durante la clausura se reivindicó el papel de los archivos como "espacios vivos, abiertos y conectados con la sociedad, capaces de generar conocimiento, diálogo y nuevas interpretaciones del pasado" para ayudar a comprender mejor el presente y pensar en el futuro.