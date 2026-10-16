Illa asegura que las elecciones son o Sánchez o PP y Vox: "No hay tres, hay dos opciones"

Archivo - El primer secretario del PSC y presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, en una imagen de archivo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha asegurado que en las elecciones generales del 29 de noviembre habrá muchas papeletas a las que votar, pero que solo hay dos opciones: "No hay tres, hay dos opciones. Es presidente del Gobierno Pedro Sánchez, o es presidente del gobierno Feijóo con Abascal de presidente".

Lo ha expresado este viernes en su intervención en el Consell Nacional Extraordinario de su partido, que ha aprobado las listas de Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida, de cara a las elecciones, con Jordi Hereu, Ione Montalvo, Marc Lamuà y Cristina Morón al frente de las mismas, respectivamente.

Illa ha dicho que habrá que escoger entre estos dos escenarios, y que se debe apostar por el que "no falla nunca", en referencia a Sánchez, y el que ha apostado por la convivencia en Catalunya, por tener una postura valiente en la política internacional y por el que ha subido el Ingreso Mínimo Vital y ha revalorizado las pensiones, ha dicho.

"O Pedro Sánchez, PSC y progreso; o Feijóo, Abascal, involución y volver a tiempos bastante más oscuros de nuestro pasado", ha añadido.

Illa ha reivindicado el papel de los socialistas en los gobiernos de España, y que el suyo es un partido "que no nació ayer, que no cambia de nombre en cada convocatoria electoral, que no se avergüenza de nada".

También que son una fuerza que propone y no bloquea, en una referencia implícita a Junts: "'Nosotros no queremos gobernar España'. 'No, tampoco queremos influir'. Pues quédese en casa", les ha recomendado.

SACRIFICIOS "EN TU CASA"

El dirigente socialista se ha referido también al debate de las pensiones, que ha asegurado que con los socialistas están garantizadas, mientras que con el PP no, y se ha referido directamente a su líder, Alberto Núñez Feijóo: "Si quieres sacrificios, los haces tú en tu casa. Y si quieres derogar, te derogas a ti mismo. Las pensiones no se derogan".

Y ha ironizado con que los populares abran este debate: "Siguen con las pensiones. Pero, Alberto, ¡que ya perdiste unas elecciones con esto! Sigue, estamos encantados. Y no mientas: no os las creéis", porque ha dicho que no creen en la generosidad.

También ha situado la vivienda como un eje clave en la campaña, y ha defendido que los socialistas apuestan por garantizar este derecho a los ciudadanos regulándolo.

"Esto no lo arregla el mercado. Esto lo arreglan unas instituciones públicas, democráticas, que marquen el camino y que dejen actuar, evidentemente, pero orienten hacia dónde debemos ir, que es que con la vivienda no se va a hacer negocio", ha expresado.

JORDI HEREU

Por su parte, el ministro de Industria y Turismo y candidato del PSC por Barcelona, Jordi Hereu, ha presentado a su formación como "la opción más clara, más nítida, para derrotar a la derecha y a la extrema derecha en las próximas elecciones".

Ha sostenido que el actual modelo de pensiones está amenazado, y que es tarea de los socialistas defenderlo, como también está bajo amenaza, ha dicho, el progreso económico, los derechos sociales y el valor de la convivencia: "Hay un plan para debilitar y destruir lo que hemos construido", ha advertido.

Hereu se ha mostrado agradecido de poder encabezar a los socialistas catalanes en las generales de noviembre, y ha subrayado que recoge el testigo de Meritxell Batet, que ha presidido el Consell Nacional: "Me has dejado el listón muy alto. Muy alto. Pero vamos a más", ha dicho, en relación a los 19 diputados que obtuvo el PSC en Catalunya en 2023.