Illa asegura que el PSC no fallará a la escuela catalana: "¡Un solo pueblo!"

BARCELONA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha asegurado este domingo que el PSC no fallará a la escuela catalana: "No nos dividirán por la lengua. Mensaje claro a los que quieren dividir a Catalunya por la lengua: No lo conseguiréis. ¡Un solo pueblo!"

Lo ha dicho en presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la clausura del Congreso Extraordinario, celebrado este fin de semana en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), que ha ratificado a Illa como primer secretario, en substitución del ahora ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, que ha pasado a presidir el partido.

"El PSC no ha fallado nunca a Catalunya. No le falló con el retorno del presidente Tarradellas, símbolo de entendimiento entre catalanes y catalanas, y de los catalanes con el resto de Españoles. Catalunya es suficientemente grande para que quepa todo el mundo y demasiado pequeña para que sobre alguien. El PSC no falló a Catalunya con la escuela catalana evitando segregar a los niños por la lengua. Tampoco fallará ahora en este tema", ha zanjado.

