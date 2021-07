Illa avisa a ERC y Junts de que si no se "refunda" TV3 el PSC bloqueará la renovación de la CCMA

Defiende "solucionar" el hecho de que Catalunya tenga un Estatut diferente al que se votó

BARCELONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha advertido este viernes a ERC y a Junts de que, si no se "refunda" TV3 y el resto de medios públicos catalanes, los socialistas bloquearán la renovación del Consejo de Administración de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

En un acto en las jornadas de verano organizadas por Societat Civil Catalana (SCC), en el que ha sido entrevistado por el periodista Manel Manchón, Illa ha recordado que para renovar este órgano es necesario el aval de dos terceras partes del Parlament, por lo que los votos del PSC son "imprescindibles", y ha asegurado que ERC y Junts ya contactaron con los socialistas sobre esta cuestión.

Illa ha defendido la necesidad de que los medios públicos catalanes se refunden "buscando sostenibilidad económica, buscando pluralismo, no solo informativo, también lingüístico y cultural, y también estar en consonancia" con el liderazgo que, a su juicio, tenía TV3 hace años.

"Si no, lo bloquearemos. Si no hay garantías de que se refunda, no participaremos", y la CCMA se quedará como está o ERC y Junts deberán buscar otras alianzas, ya que el PSC quiere hacer valer la aritmética parlamentaria para que los medios públicos catalanes representen a toda la ciudadanía, según él.

DEFENSA DE LOS INDULTOS Y EL DIÁLOGO

Illa ha defendido los indultos como un "acto de generosidad, de afirmación del Estado de derecho y un acto que refuerza lo que está ocurriendo en Catalunya, que es la apertura de un nuevo tiempo político".

Para él, esta nueva etapa se debe basar en decir la verdad, es decir, en que los planteamientos que se hagan sean viables y excluir los que no lo sean, y hacer propuestas que unan a la sociedad catalana: "La independencia es divisiva", ha remarcado.

El dirigente socialista ha sostenido que el conflicto debe superarse desde el diálogo, la negociación y llegar a acuerdos, y ha alertado de que la línea roja es el respeto al Estado de derecho: "Si se rompe, ya sabemos qué pasa. Ya nos hemos topado con este río y ya hemos cruzado el puente. Si volvemos a topar con el mismo río, volveremos a pasar por el mismo puente".

Así, ha insistido en que hay que buscar el consenso y lo que une a la sociedad catalana para encontrar un "punto intermedio", y ha razonado que vale la pena correr ciertos riesgos para intentar este diálogo.

"Tengo un punto de optimismo. Es verdad que el Govern de la Generalitat no se mueve. Pero yo veo que Catalunya se está moviendo. Veo un ambiente diferente en Catalunya" respecto al que se encontraba hace unos dos o tres años, ha asegurado.

VOTAR UN "ACUERDO"

Preguntado por si se debería realizar alguna votación para superar el conflicto, ha reiterado su rechazo a un referéndum de autodeterminación y ha apostado por votar "un acuerdo" si se logra un consenso a través del diálogo.

También ha dicho que se debería solucionar el hecho de que en Catalunya haya un Estatut diferente al que votó la ciudadanía, porque es la única comunidad autónoma en lo que ocurre: "Esto, no siendo un drama porque podemos seguir viviendo, sería conveniente solucionarlo".