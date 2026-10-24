Illa condena de forma "rotunda" los disturbios de la plaza Catalunya de Barcelona

BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha condenado de forma "rotunda" los disturbios que este sábado por la tarde están protagonizando activistas mayoritariamente encapuchados y vestidos de negro en la plaza Catalunya de Barcelona y sus alrededores.

"La violencia no tiene cabida en Catalunya", ha afirmado Illa, que ha expresado su apoyo a los Mossos en una publicación en 'X' recogida por Europa Press.

El presidente ha afirmado que protestar es un derecho democrático" pero que agreder, intimidar o causar destrozos no lo es.

Ha considerado que no hay ninguna causa que justifique la violencia y ha afirmado que se asegurará de que "quien lo haga, lo pague".

Los activistas han hecho una barricada con pequeños contenedores, papeleras y motos en la confluencia de la calle Bergara con la plaza Catalunya, han roto los cristales de dos marquesinas de paradas de autobús junto a la barricada y han roto otros elementos urbanos.

Tiendas como Zara han protegido sus escaparates y sus entradas ante los disturbios, y la policía está pidiendo a los turistas que salgan de la plaza y a la ciudadanía en general que no se acerque a la zona.