Illa critica que Junts quiera ser "equidistante de los que quieren recortar el autogobierno"

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante un encuentro con los delegados del Govern de Catalunya en el exterior, en el Palau de la Generalitat, a 19 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Este encuentro tiene el o - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reprochado a Junts que defiendan que su posición es equidistante respecto al PP y al PSOE antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

"¿Equidistante de qué? ¿De los que quieren recortar el autogobierno de Catalunya? ¿De los que ponen en riesgo el catalán? ¿De los que les niegan a ustedes la amnistía?", ha preguntado Illa a la presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, en la sesión de control al Govern en el Parlament este miércoles.

Sales, por su parte, ha rechazado que el 29N vaya de escoger entre progresismo o involución, como plantea Illa: "Involución es aplaudir los porrazos del 1-O, es votar a favor del 155, es decir que debería haberse aplicado antes, es manifestarse con Societat Civil Catalana y es combatir la amnistía hasta que necesitaron los votos de Junts".

Illa ha respondido que hay momentos en los que uno debe estar a la altura de las circunstancias: "Y si se está, se está; y si no se está, no se está; yo qué quiere que le diga", y le ha avisado de que los ciudadanos se pronunciarán al respecto en las elecciones.

HA "COLAPSADO" LA VIVIENDA

En su pregunta a Illa, el presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha cuestionado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya sido bueno para Catalunya: "Es evidente que para Puigdemont y Junqueras sí, pero, para los catalanes de a pie, es evidente que no".

Le ha reprochado que durante su mandato y el de Sánchez, en Catalunya han "colapsado" el mercado de la vivienda, los trenes y las carreteras; ha bajado la calidad en la educación y, según él, se ha convertido en un paraíso para los okupas y los multirreincidentes.

Illa ha acusado a los populares de estar "desde hace mucho tiempo fuera de cobertura" con respecto a Catalunya, y le ha reprochado la postura del PP con respecto a la oficialidad del catalán en la UE y respecto al modelo de escuela catalana.

"BLINDAR" LA INMERSIÓN

También la CUP ha traído al debate la propuesta del PP sobre la enseñanza en catalán, y ha pedido a Illa que explique qué hará para "blindar" la inmersión lingüística en el caso que el PP y Vox lleguen al Gobierno y tomen medidas en contra de este modelo.

Además, ha criticado que, los socialistas en el Govern, han votado en contra de propuestas para garantizar la inmersión: "Quien gobierna ahora es usted, y quien bloqueó con PP y Vox el debate de una ley para blindar la inmersión fue su grupo. No puede utilizar esta amenaza de la derecha para pedir apoyo mientras bloquea las herramientas para defendernos".

Illa ha reiterado ante los parlamentarios su compromiso con el catalán: "El catalán no se toca y el modelo de escuela catalana es un modelo efectivo que cohesiona a la sociedad catalana y que el Govern defenderá".

GARANTIZAR LAS PENSIONES

El futuro de las pensiones ha protagonizado la pregunta del presidente de PSC-Units, Ferran Pedret, que ha reivindicado que los socialistas al frente del Gobierno "han garantizado" su revalorización y la sostenibilidad del sistema.

También ha lamentado que "algunos portavoces del consorcio PP-Vox y también Aliança Catalana" ponen en duda el sistema, y ha apuntado que es porque tienen intereses económicos en esta materia.

Illa ha afirmado que las "dudas sobre un sistema que es solvente" no tienen fundamento, y se ha comprometido a defender las pensiones públicas frente a sistemas de capitalización que, según él, no han funcionado allí donde se han aplicado.

"LA ESTAFA" ES AC

Finalmente, en su intervención, la líder de AC, Sílvia Orriols, ha afirmado que su partido es "el único que no coarta la libertad de expresión" en el Parlament, y ha alertado de que las redes sociales están llenas de personas de Marruecos que piden el voto a favor del PSOE.

Illa le ha acusado de demagoga, mal educada, ignorante y provocadora, de trabajar para generar odio en Catalunya, y le ha reprochado su posición respecto a las pensiones: "Usted dice que es una estafa piramidal. La estafa es usted".