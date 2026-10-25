Illa dice que se sabrá quién está detrás de los disturbios en Barcelona: "Convivencia y democracia"

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante un encuentro con los delegados del Govern de Catalunya en el exterior, en el Palau de la Generalitat, a 19 de octubre de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

TARRAGONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha asegurado que se sabrá quien está detrás de la organización de los disturbios del sábado en el centro de Barcelona, y ha subrayado ante los incidentes: "Convivencia y democracia".

En la presentación de los candidatos del PSC por Tarragona a las generales, ha añadido: "Los que defendemos la convivencia no nos dedicamos a romper escaparates, no nos dedicamos a dañar el espacio público. Y los que somos demócratas no nos tapamos la cara cuando vamos por la calle".

Ha subrayado que todos los que participaron en los "actos de violencia gratuita" del sábado en Barcelona será detenido, puesto a disposición judicial y pagará un precio.

Ha remarcado que se está investigando quién organizó los altercados y que todo el que participó "será identificado, puesto a disposición judicial y pagará un precio".

El presidente de la Generalitat ha mandado un mensaje a los padres de los menores apelando a su responsabilidad: "Si los menores no pueden pagar un precio, pagarán ellos un precio. Porque deben ser responsables de sus hijos y de sus hijas".

LA CATALUNYA QUE "CONSTRUYE"

Illa ha dicho que Catalunya no es la que se vio en las imágenes de este sábado, "la Catalunya de la vivencia gratuita", sino es la que ha subido las persianas de los comercios y ha hecho vida con normalidad.

Ha señalado que la Catalunya real es la que "construye, no la que destruye", y ha dicho que ante la violencia responderán con serenidad, con la ley en la mano y avanzando.