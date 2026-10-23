Illa ensalza a los Agents Rurals por su contribución contra los incendios y el brote de PPA

Illa y Parlon en el Dia dels Agents Rurals - GOVERN

TARRAGONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha ensalzado el papel del cuerpo de Agents Rurals por su contribución en la lucha contra los incendios forestales este verano y para evitar que el brote de peste porcina africana (PPA) haya llegado a otros territorios o granjas: "Sois un motivo de orgullo para Catalunya".

Lo ha dicho este viernes en el Palau Firal de Congressos de Tarragona durante el acto de celebración del Dia dels Agents Rurals, al que también ha asistido la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon; el alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales, y el jefe del cuerpo, el inspector Antoni Mur, informa el Govern en un comunicado.

Illa ha reivindicado los cuerpos de prevención y seguridad catalanes, "más y mejor preparados", y ha puesto en valor que los Agents Rurals son un modelo a seguir para el resto de comunidades y países que quieren implantar un modelo de prevención siguiendo el modelo catalán.

"Sois mucho más que la policía de los bosques y sabéis estar al lado de nuestros payeses, defendiendo su trabajo y previniendo los robos en los cultivos. Al lado de los vecinos de los pueblos rurales y en primera línea, cuando Catalunya os necesita", ha dicho.

El presidente también ha hecho referencia a los retos que está generando el cambio climático, con episodios meteorológicos más extremos, según él, que obligarán a aumentar la vigilancia en bosques, campos, rieras o torrentes.

También ha recordado que este año se ha aprobado la modificación legal vinculada al principio de indemnidad de los Agents Rurals para que las familias de los agentes que han muerto en acto de servicio, como el caso de Xavier Ribes y David Iglesias en 2017, "reciban lo que es justo".

PARLON

Por su parte, Parlon también ha agradecido la tarea que llevan a cabo los miembros del cuerpo y su compromiso con la protección de las personas, la preservación de la biodiversidad y la conservación de los entornos naturales.

Ha destacado la necesidad seguir reforzando el cuerpo y ha reafirmado el compromiso del Govern con su crecimiento y la mejora de las condiciones laborales, si bien ha dicho que el Pla estratègic 2030 ya contempla la incorporación de 100 nuevos efectivos.

VIÑUALES

Rubén Viñuales ha subrayado que el cuerpo de Agents Rurals nació en un momento en el que Catalunya entendió que la prevención debía convertirse en una prioridad, antes de que los problemas se convirtieran en emergencias.

"Cuatro décadas después, aquella apuesta se ha demostrado acertada", ha dicho.

ENTREGA DE 215 DISTINCIONES

Durante la celebración, se han entregado 215 distinciones, entre las cuales se ha reconocido a 21 agentes con más de 35 años de servicio, 53 a efectivos con más de 25 y 9 a los que llevan más de 20 en el cuerpo.

El jefe del cuerpo ha puesto en valor el despliegue que empezó el pasado diciembre con el inicio del brote de PPA, si bien ha destacado que en 328 días de operativo ininterrumpido se han instalado y revisado 356 elementos de contención a lo largo de 70 kilómetros de cierres.

También ha detallado que esto ha implicado más de 14.000 jornadas de trabajo de los agentes, de las cuales 2.800 voluntarias, y 13.000 jornadas adicionales de personal externo.

"Necesitamos un cuerpo que ponga a las personas en el centro, que reconozca el talento y la experiencia de sus profesionales y que mantenga una estrecha vinculación con el territorio y la ciudadanía", ha concluido Mur.