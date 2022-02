Illa (PSC) critica la presencia de Borràs en la Meridiana y pide "consecuencias" al Govern

Defiende el diálogo en Catalunya con una reunión del PSC en Banyoles (Girona) tras un año del 14F

GIRONA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha criticado este lunes que la presidenta del Parlament y dirigente de Junts, Laura Borràs, se manifestara este sábado en la avenida Meridiana de Barcelona, y ha sostenido que su presencia debería implicar "consecuencias" que deben determinar el Govern y los partidos que lo forman --ERC y Junts--, según él.

Lo ha dicho en rueda de prensa en Banyoles (Girona) tras una reunión de la permanente del PSC, después de que la Conselleria de Interior decidiera la semana pasada poner fin a los cortes de activistas de la Meridiana, pese a lo que unos 400 independentistas se volvieron a manifestar el sábado, entre ellos Borràs.

"Que una de las líderes de uno de los dos partidos que forman el Govern se manifieste contra una decisión del propio Govern no es algo normal. Debe tener consecuencias. Espero que los responsables de estos dos partidos y del propio Govern nos digan qué consecuencias va a tener", ha remarcado Illa.

Ha defendido cambiar la forma de hacer política, y ha apostado por hacerlo en cuatro ejes: promoviendo la política del respeto, y no de la división; la de los acuerdos, en lugar de la confrontación; la de identidades compartidas que no excluyan a ninguna, y la de la autoexigencia, frente a "una política del victimismo y de lamentación permanente".

"La política del acuerdo no es reunirse sólo con los que piensan como tú; la del respeto no es hacer un proyecto dirigido sólo al 52% de los catalanes; la de las identidades compartidas no es defender el catalán atacando el castellano, y la de la autoexigencia no es buscar siempre un culpable exterior", ha aseverado Illa, en referencia al Govern de Pere Aragonès.

Así, considera que Catalunya "necesita un cambio de rumbo", y desde esta perspectiva acudirá este mismo lunes a la conferencia que pronunciará Aragonès, con quien tiene previsto reunirse después de que Illa le solicitara un encuentro como jefe de la oposición.

REUNIÓN EN BANYOLES

El PSC ha trasladado la reunión de su ejecutiva a Banyoles coincidiendo con el aniversario de las elecciones catalanas del 14 de febrero "como símbolo de la necesidad de diálogo en Catalunya", ha dicho Illa, que ha destacado que los resultados de los socialistas en este municipio tienen margen de mejora, y que quiere evidenciar que promueve un proyecto para todos los catalanes.

El dirigente socialista ha realizado una visita institucional al Ayuntamiento, donde ha conversado con el alcalde y también presidente de la Diputación de Girona, Miquel Noguer (Junts), algo que Illa ha agradecido: "Tenemos que dialogar, y hacerlo los que pensamos diferente, no con los que pensamos lo mismo".

Sobre los resultados de las elecciones de este domingo en Castilla y León, cree que han "constatado los tres fracasos del PP", porque no ha logrado sus objetivos de conseguir mayoría absoluta, favorecer la estabilidad ni gobernar en solitario, sino que ha catapultado a Vox, según Illa.