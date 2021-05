Illa (PSC): "Tenemos el Govern más irrelevante, inoperante y ausente de los últimos años"

Considera un "fracaso" que aún no haya acuerdo entre Junts y ERC

TARRAGONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha subrayado la importancia de que se forme gobierno en Catalunya: "Tenemos en Govern más irrelevante, inoperante y ausente en los últimos años".

En declaraciones a los medios este domingo tras visitar Tarragona, ha dicho que "hay necesidades apremiantes" en Catalunya que requieren de un Govern en plena capacidad de actuación.

"No se puede desprestigiar más la Presidencia de la Generalitat. Los catalanes y las catalanas no nos merecemos esto", ha dicho, y ha avisado a ERC y Junts de que si no pueden pactar, den un paso al lado para que el PSC pueda intentar formar un nuevo Ejecutivo.

Además, ha tachado de "fracaso" que dos partidos que se definen como independentistas no hayan logrado aún un acuerdo, después de que el candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, pusiera el 1 de mayo como fecha límite para alcanzarlo antes de explorar otras vías alternativas con los de Carles Puigdemont.

1 Y 4 DE MAYO

Sobre el Día Internacional de los Trabajadores el sábado 1 de mayo, ha opinado que la pandemia ha "impulsado" la necesidad de políticas para reforzar el Estado del Bienestar y la redistribución de los beneficios.

Y en cuanto a las elecciones de la Comunidad de Madrid el martes 4 de mayo, ha augurado que serán importantes para frenar el avance de la "derecha y la extrema derecha", que asegura ponen en riesgo la democracia.