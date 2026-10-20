Illa y Puente abordarán el jueves en la Generalitat el traspaso de la R1 de Rodalies

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se reunirán este jueves en el Palau de la Generalitat y abordarán el traspaso de la línea R1 de Rodalies, entre otras cuestiones.

"Formará parte de la conversación", ha asegurado la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes.

En el Govern mantienen el objetivo de finalizar el traspaso este otoño, concretamente entre la próxima semana y principios de noviembre: "Los trabajos que debíamos realizar desde el Departamento están todos hechos".

Ha detallado que para formalizarlo deberá convocarse una reunión de la Comisión Bilateral Gobierno-Generalitat y de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales (CMAEF): "El ministro Puente conoce perfectamente no solo el acuerdo que tenemos, sino los trabajos que se han realizado hasta ahora de valoración de estos activos y de los pasos que nos quedan".

También ha dicho que abordarán otras cuestiones como el nivel de inversión en la red mediante el Plan de Rodalies; proyectos de futuro como la continuación del desdoblamiento de la R3; la fiabilidad del servicio; la llegada de nuevos trenes, o las obras en Sants y la Sagrera, entre otras cuestiones.